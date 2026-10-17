Qualifiche

WEC 6h di Barcellona

WEC | Jaubert regala alla Genesis la prima Hyperpole in HYPERCAR a Barcellona

Grandissima prestazione del francese che mette la GMR-001 #19 davanti alla Toyota di Hirakawa, la GMR-001 #17 di Jaminet è terza seguita da Alpine e Cadillac. Kubica miglior Ferrari in sesta posizione, Fuoco e Giovinazzi pagano i track-limits. Indietro le BMW.

Francesco Corghi

Pubblicato: 17 ott 2026, 14:51

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Foto di: FIA WEC / DPPI

Un fantastico Mathys Jaubert ha regalato la prima Hyperpole alla Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship con una prestazione da applausi a Barcellona.

Al via della 6h catalana vedremo quindi la GMR-001 #17 davanti a tutti per la prima volta, con il giovane 'Titti' che è stato superbo nei 10' decisivi di assalto al primato, realizzando l'1'30"166 che significa partenza al palo domani.

"Un risultato fantastico e lo si può notare dal fatto che abbiamo le nostre due vetture nei primi tre posti, dunque un grande lavoro da parte di tutta la squadra, che è riuscita a mettere insieme ogni cosa per poter arrivare a questo risultato con un grande lavoro", ha commentato il francese.

Il suo compagno di squadra, Pipo Derani, aggiunge: "Se mi avessero detto che saremmo riusciti a centrare la Hyperpole già al primo anno non ci avrei creduto, ma abbiamo compiuto un grandissimo lavoro, specialmente il nostro giovane al volante che oggi è stato incredibile. Bravi tutti!"

André Lotterer conclude: "Un risultato fantastico nonostante siamo solamente al primo anno e con una vita molto breve alle spalle per questa squadra. Mathys è stato fantastico, un astro nascente! In gara ci sarà da soffrire per tenere d'occhio il degrado gomme, ma cercheremo di fare del nostro meglio".

Le Genesis hanno brillato per tutto l'assolato pomeriggio spagnolo, tant'è che Mathieu Jaminet scatterà terzo con la GMR-001 #19, avendo chiuso a +0"324 dal suo connazionale e dirimpettaio di box.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: FIA WEC / DPPI

In prima fila troveremo comunque la Toyota #8 dell'ottimo Ryo Hirakawa, autore di un crono di +0"170 peggiore rispetto a Jaubert e a tenere alte le speranze della Casa giapponese, che invece vede solamente nona la #7 di Nyck De Vries.

In Top5 abbiamo anche Alpine e Cadillac-Jota con Charles Milesi quarto a oltre mezzo secondo al volante della A424 #35 e Will Stevens quinto sulla V-Series.R #12.

Masticano amaro le Ferrari: Robert Kubica è il migliore delle 499P e partirà sesto con la sua #83 preparata da AF Corse, mentre Antonio Fuoco si è visto annullare il miglior giro per track-limits non rispettati e l'ultimo tentativo della #50 finisce con l'ottava prestazione.

In mezzo alle auto di Maranello c'è la Alpine #36 di Victor Martins, completa la Top10 la Cadillac-Jota #38 di Jack Aitken a +0"899 dal leader.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto di: FIA WEC / DPPI

Nelle Qualifiche da 12' subito un brivido per Jaminet, che si è fermato in uscita della corsia box per un reset della sua Genesis #19: sistemato tutto, il francese ha realizzato l'1'30"479 di riferimento per tutti e la Top10 è rimasta nello spazio di 0"932.

Beffate per questione di centesimi le Aston Martin #009 e #007 di Alex Riberas e Harry Tincknell che quindi condivideranno la sesta fila dello schieramento.

Grande delusione pure per Antonio Giovinazzi, solamente 13° con la Ferrari #51 con cui si è visto cancellare un tempo per track-limits non rispettati e finendo pure sotto investigazione assieme a Paul Di Resta, dato che i due si sarebbero ostacolati.

Indietro anche le BMW di Sheldon Van Der Linde e Dries Vanthoor, che chiudono al 14° e 16° posto: tra le M Hybrid V8 #20 e #15 si infila la Peugeot #94 di Théo Pourchaire, mentre la 9X8 #93 di Di Resta è fanalino di coda in 17a piazza.

La 6h di Barcellona scatterà domenica 18 ottobre alle ore 12;00.

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