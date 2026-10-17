Prove Libere
WEC 6h di Barcellona
WEC | Barcellona, Libere 3 LMGT3: dalla nebbia spunta la Ferrari di Mann
Il pilota di AF Corse mette la 296 #21 davanti a Mercedes-Iron Lynx e Lexus-ASP, con McLaren-Garage 59 e Ford-Proton in Top5 molto vicine. Bene anche Aston-HoR e Porsche-Manthey, indietro le Corvette-TF.
Francesco Corghi
Modificato: 17 ott 2026, 08:04
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Foto di: FIAWEC - DPPI
In un Circuit de Catalunya avvolto nella nebbia, Simon Mann ha centrato il miglior tempo nei 60' di Prove Libere 3 che il FIA World Endurance Championship ha riservato ai soli concorrenti della Classe LMGT3.
Questa mattina le attività della 6h di Barcellona sono esclusive delle vetture derivate di serie, per poi lasciare spazio al pomeriggio alle HYPERCAR. Il maltempo sembra cominciare ad arrivare in Catalogna, dove è prevista pioggia da questa sera e per domenica, e le 18 auto hanno preso la via della pista con temperature piuttosto basse attorno ai 17°C, ma potendo comunque montare gomme Goodyear da asciutto.
Al volante della 296 #21, il pilota di AF Corse ha realizzato un 1'41"696 che lo ha portato davanti a tutti, prima di correre un rischio all'ultima curva andando larghissimo nella ghiaia.
Alle sue spalle, tutti gli altri sono risultati piuttosto lontani, con Rui Andrade che è secondo a +0"442 con la Mercedes-Iron Lynx #61 e Clemens Schmid terzo sulla Lexus-ASP #87 a +0"529.
Classifica ancora una volta molto variegata che ha visto la McLaren-Garage 59 #58 e la Ford-Proton Competition #88 ottenere la Top5 a 9 decimi dalla vetta, con la Aston Martin-Heart of Racing #23 sesta a 1".
Dietro alla Vantage per questione di centesimi troviamo la Ferrari-AF Corse #54, la Porsche-Manthey Racing #92 e la BMW-WRT #69, mentre l'elenco dei primi 10 viene completato dalla Lexus-ASP #78 a +1"2.
Le Corvette-TF Sport restano all'11° e 15° posto, divise da McLaren-Garage 59 #10, Aston-HoR #27 e Porsche-Manthey #91, in fondo al gruppo troviamo BMW-WRT #32, Mercedes-Iron Lynx #79 e Ford-Proton #77 con distacchi più ampi, concentrate su un tipo di lavoro differente rispetto alle rivali.
Le Qualifiche LMGT3, seguite poi dalla Hyperpole, sono previste per le ore 11;50.
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