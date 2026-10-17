Prove Libere

WEC 6h di Barcellona

WEC | Barcellona, Libere 3 HYPERCAR: Ferrari prima con Fuoco

La 499P #50 balza al comando per un soffio superando Genesis e Cadillac, Valkyrie si conferma in Top5, poi le Alpine. Toyota e BMW sono più indietro concentrate su un lavoro diverso.

Francesco Corghi

Pubblicato: 17 ott 2026, 11:42

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Foto di: FIA WEC / DPPI

La Ferrari torna davanti al termine delle Prove Libere 3 della 6h di Barcellona, con i protagonisti della Classe HYPERCAR del FIA World Endurance Championship che hanno ricominciato i lavori dopo la mattinata riservata alle LMGT3.

In Spagna il sole è salito alto nel cielo, anche se le nuvole si stanno pian piano avvicinando nelle previsioni di pioggia date per la gara.

Nel frattempo, le squadre hanno cercato di capire meglio il comportamento delle rispettive vetture LMH e LMDh con gomme Michelin medie e morbide su un Circuit de Catalunya che continua a riservare alcuni grattacapi riguardo l'alto degrado.

Antonio Fuoco ha subito attaccato il primato nella simulazione di Qualifica andando a realizzare l'1'31"026 al volante della 499P #50, precedendo per appena 0"015 la Genesis #19, mentre ad un paio di decimi troviamo terza la Cadillac-Jota #38, che ha girato con 4 gomme morbide per tutti i 60' di sessione.

In Top5 si conferma la Aston Martin #009, seguita dalla Cadillac-Jota #12, le Alpine ottengono invece il sesto ed ottavo tempo a +0"6 dalla vetta, divise dalla Ferrari #83 di AF Corse.

Lavori differenziati anche in casa BMW-WRT dove la M Hybrid V8 più veloce risulta la #15 in nona posizione, mentre la #20 è 14a a +0"993 dalla vetta.

A completare la Top10 troviamo la Aston Martin #007, seguita dalle Toyota e dalla Ferrari #51, le Peugeot sono in fondo alla classifica assieme alla Genesis #17, tutte oltre il secondo di distacco dal leader.

Alle ore 15;40 le vetture torneranno in azione per le sessioni di Qualifica e Hyperpole.

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