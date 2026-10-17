Prove Libere
WEC 6h di Barcellona
WEC | Barcellona, Libere 3 HYPERCAR: Ferrari prima con Fuoco
La 499P #50 balza al comando per un soffio superando Genesis e Cadillac, Valkyrie si conferma in Top5, poi le Alpine. Toyota e BMW sono più indietro concentrate su un lavoro diverso.
Francesco Corghi
Pubblicato: 17 ott 2026, 11:42
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Foto di: FIA WEC / DPPI
La Ferrari torna davanti al termine delle Prove Libere 3 della 6h di Barcellona, con i protagonisti della Classe HYPERCAR del FIA World Endurance Championship che hanno ricominciato i lavori dopo la mattinata riservata alle LMGT3.
In Spagna il sole è salito alto nel cielo, anche se le nuvole si stanno pian piano avvicinando nelle previsioni di pioggia date per la gara.
Nel frattempo, le squadre hanno cercato di capire meglio il comportamento delle rispettive vetture LMH e LMDh con gomme Michelin medie e morbide su un Circuit de Catalunya che continua a riservare alcuni grattacapi riguardo l'alto degrado.
Antonio Fuoco ha subito attaccato il primato nella simulazione di Qualifica andando a realizzare l'1'31"026 al volante della 499P #50, precedendo per appena 0"015 la Genesis #19, mentre ad un paio di decimi troviamo terza la Cadillac-Jota #38, che ha girato con 4 gomme morbide per tutti i 60' di sessione.
In Top5 si conferma la Aston Martin #009, seguita dalla Cadillac-Jota #12, le Alpine ottengono invece il sesto ed ottavo tempo a +0"6 dalla vetta, divise dalla Ferrari #83 di AF Corse.
Lavori differenziati anche in casa BMW-WRT dove la M Hybrid V8 più veloce risulta la #15 in nona posizione, mentre la #20 è 14a a +0"993 dalla vetta.
A completare la Top10 troviamo la Aston Martin #007, seguita dalle Toyota e dalla Ferrari #51, le Peugeot sono in fondo alla classifica assieme alla Genesis #17, tutte oltre il secondo di distacco dal leader.
Alle ore 15;40 le vetture torneranno in azione per le sessioni di Qualifica e Hyperpole.
Leggi anche:
WECWEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati
WECWEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
WECWEC | Barcellona, Libere 3 LMGT3: dalla nebbia spunta la Ferrari di Mann
WECWEC | Barcellona, Libere 2: Aston Martin e Genesis davanti alla Ferrari gialla
WECWEC | Barcellona, Libere 1: le Ferrari partono forte con Kubica e Rovera
WECWEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Barcellona
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Francesco Corghi
WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
WEC
WEC
6h di Barcellona
1 h
WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
Macau | In 18 alla FIA GT World Cup: Ferrari porta Rovera e Ye, Lamborghini con Engstler
GT
GT
FIA GT World Cup: Macau
2 h
Macau | In 18 alla FIA GT World Cup: Ferrari porta Rovera e Ye, Lamborghini con Engstler
WEC | Barcellona, Libere 3 LMGT3: dalla nebbia spunta la Ferrari di Mann
WEC
WEC
6h di Barcellona
3 h
WEC | Barcellona, Libere 3 LMGT3: dalla nebbia spunta la Ferrari di Mann
Ultime notizie
WEC | Barcellona, Libere 3 HYPERCAR: Ferrari prima con Fuoco
WEC
WEC WEC
6h di Barcellona
2 min
WEC | Barcellona, Libere 3 HYPERCAR: Ferrari prima con Fuoco
WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
WEC
WEC WEC
6h di Barcellona
1 h
WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?
Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
1 h
F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?
Macau | In 18 alla FIA GT World Cup: Ferrari porta Rovera e Ye, Lamborghini con Engstler
GT
GT GT
FIA GT World Cup: Macau
2 h
Macau | In 18 alla FIA GT World Cup: Ferrari porta Rovera e Ye, Lamborghini con Engstler
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti