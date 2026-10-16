Prove Libere

WEC 6h di Barcellona

WEC | Barcellona, Libere 1: le Ferrari partono forte con Kubica e Rovera

Il polacco svetta in HYPERCAR regolando Aston Martin e le 499P ufficiali, mentre Cadillac, Toyota e BMW restano più indietro. In LMGT3 è l'alfiere di AF Corse a mettere in riga tutti con la 296 #21 in una classifica molto variegata con quasi tutti i marchi in Top10.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 11:06

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Foto di: Ferrari

Le Ferrari svettano in entrambe le categorie al termine delle Prove Libere 1 che i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno affrontato sul Circuit de Catalunya, dove domenica andrà in scena la 6h di Barcellona.

Al di là chi vi ha potuto girare nei test, il tracciato spagnolo è inedito per il Mondiale e i 90' andati in scena sotto al sole e temperature attorno ai 25°C - interrotti solamente da un breve Full Course Yellow di prova - hanno visto Robert Kubica e Alessio Rovera concludere davanti a tutti con le vetture di Maranello.

Per quanto riguarda la Classe HYPERCAR, il polacco di AF Corse ha completato il miglior giro in 1'31"891 al volante della 499P #83 in livrea 'Giallo Modena', mentre le Rosse ufficiali #51 e #50 sono in terza e quarta posizione, staccate di 0"162 e 0"175 rispettivamente.

Tra le LMH del Cavallino Rampante si infila la Aston Martin #009 che è in ritardo di 0"107 rispetto a Kubica, con la sua gemella #007 quinta e più in ritardo rispetto al gruppetto di testa, avendo sul groppone 0"825.

In generale, tutte le altre auto hanno preferito rimanere concentrate su lavori differenziati più che attaccare il primato, con la prima delle Toyota che è la #8 in sesta posizione, seguita dalle Cadillac che si prendono oltre 1" di distacco e fra le quale si piazza la Alpine #36.

Completa la Top10 la Genesis #19, rimangono fanalini di coda le BMW, che davanti hanno le Peugeot, tutte sui 2" di margine dalla vetta.

In Classe LMGT3, come dicevamo, è Rovera e mettere in riga i rivali in 1'41"420 con la 296 #21 di AF Corse e rifilando quasi mezzo secondo alla gemella #54, seguita a ruota dalla Corvette-TF Sport #34.

McLaren-Garage 59 #10 e Mercedes-Iron Lynx #61 sono in Top5, davanti a Lexus-ASP #78 e BMW-WRT #32, che assieme alla Ford-Proton #88 sono le uniche sotto il secondo di ritardo dal primato.

In una classifica molto variegata, tra i primi 10 concludono anche la Porsche-Manthey #91 e la Corvette-TF #33, mentre le Aston Martin di Heart of Racing restano più attardate al 12° e 18° posto.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16;30.

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