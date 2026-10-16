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WEC 6h di Barcellona

WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati

Una nuova mescola delle Pilot Sport scanalata farà il suo debutto sul Circuit de Catalunya, dove il fornitore francese per le HYPERCAR mette a disposizione anche medie e morbide in vista di una gara che prevede sollecitazioni particolari che non si trovano su altri tracciati, come spiega il responsabile Pierre Alves.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 14:00

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Michelin

Foto di: Michelin Sport

In occasione della 6h di Barcellona del FIA World Endurance Championship, Michelin fornirà un nuovo pneumatico da bagnato per la Classe HYPERCAR.

Le previsioni meteo per l'evento del Circuit de Barcelona-Catalunya, dove si corre dal 16 al 18 ottobre, pare indichino la possibilità di qualche pioggia e l'occasione è ottima per il fornitore francese, che mantenendo la sua rotta verso la sostenibilità metterà a disposizione dei prototipi della massima categoria una copertura di nuova generazione sviluppata con una mescola composta dal 57% di materiali rinnovabili e riciclati.

Un passo avanti notevole rispetto alla versione precedente che vedeva la gomma dotata del 45%; un importante passo avanti, reso possibile da notevoli sviluppi tecnologici, offrendo anche una migliore aderenza sul bagnato, durata e superiore resistenza al "blistering", cioè le bolle che si formano a causa del surriscaldamento quando il fondo va asciugandosi.

In questo modo, i team potranno gestire in modo migliore tutte le condizioni possibili, potendo contare anche sulle Michelin Pilot Sport slick che in Spagna saranno di mescola morbida e media, anch'esse costruite con il 50% di materiali rinnovabili e riciclati.

Michelin

Foto di: Michelin

"Sarà la prima volta che gareggeremo al Circuit de Barcelona-Catalunya con vetture della categoria Hypercar, ma i nostri team conoscono già molto bene questo tracciato. Siamo stati a Barcellona per il Prologo della stagione 2019, quando fornivamo gli pneumatici per la categoria LMP1, e abbiamo gareggiato qui anche con European Le Mans Series e Le Mans Cup", evidenzia il Responsabile di Michelin per l'endurance, Pierre Alves.

"Pertanto, sebbene i dati sugli pneumatici specifici per le Hypercar siano differenti, questa esperienza ci offre una solida conoscenza del circuito e delle sue caratteristiche peculiari".

"Le velocità medie su questo tracciato dovrebbero essere paragonabili a quelle di San Paolo o del Bahrain. Tuttavia, gli pneumatici saranno sottoposti a carichi estremamente elevati, con accelerazioni laterali che superano i 2G per circa un terzo del giro. A ciò si aggiungono tre zone di frenata particolarmente impegnative, in corrispondenza delle curve 1, 5 e 10".

"Di conseguenza, il Circuit de Barcelona-Catalunya presenta la più alta densità di energia sugli pneumatici tra tutti i tracciati in calendario questa stagione. Le gomme del lato sinistro saranno soggette a carichi maggiori rispetto a quelle sul lato destro".

"Potremmo quindi vedere i team optare per un doppio stint con gli pneumatici del lato destro, sostituendo invece quelli del lato sinistro dopo un solo stint. Tali strategie dipenderanno anche dalle condizioni meteorologiche e dalle temperature dell'asfalto. La nostra gamma ci consentirà di supportare le squadre in tutte le diverse condizioni che potrebbero incontrare".

Michelin

Foto di: Michelin

Nel fine settimana, Michelin metterà a disposizione 30 pneumatici ai team che schierano vetture LMH e LMDh: 12 per le Prove Libere e 18 per Qualifiche e gara.

Le 10 vetture che accederanno alla sessione della Hyperpole riceveranno quattro pneumatici supplementari (di mescola media per questo evento), che Michelin ritirerà successivamente per riutilizzarli durante sessioni di test privati.

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