Qualifiche

WEC 6h di Barcellona

WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona

Grande prova dell'alfiere di Garage 59 che supera in extremis la Porsche-Manthey del toscano, Ferrari-AF e Corvette-TF in seconda fila davanti a Mercedes-Iron Lynx. Ford in Top10, male le Aston.

Francesco Corghi

Pubblicato: 17 ott 2026, 10:33

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Thomas Fleming ha agguantato la Hyperpole per la 6h di Barcellona del FIA World Endurance Championship, con i protagonisti di LMGT3 primi ad entrare in azione in Spagna per definire la griglia di partenza della gara di domenica.

Sul Circuit de Catalunya è tornato a splendere il sole dopo la nebbia del mattino e nella sessione decisiva, riservata ai piloti con licenza Silver, il portacolori di Garage 59 è riuscito a scavalcare tutti al volante della McLaren #10 in 1'40"933.

L'inglese, che ora volerà a Portimao per prendere parte alla 3h del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, ha beffato per 0"122 Riccardo Pera, capace sul finale di issarsi momentaneamente al comando, ma comunque in prima fila con la Porsche-Manthey #92.

Molto lontani tutti gli altri: Simon Mann termina a +0"465 al volante della Ferrari-AF Corse #21 che troviamo al terzo posto, seguito dalla Corvette-TF Sport #33 di Jonny Edgar che accusa mezzo secondo di ritardo dal leader.

Sesta la Mercedes-Iron Lynx #61 di Rui Andrade, che si tiene dietro la BMW-WRT #32 condotta da Sean Gelael e la Lexus-ASP #87 di Clemens Schmid.

1" è il distacco che prendono le Ford-Proton Competition #77 e #88 di Ben Tuck e Giammarco Levorato, che completano la Top10 assieme alla Corvette-TF Sport #34 di Salih Yoluç a +1"8.

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

Foto di: FIA WEC / DPPI

In Qualifica, come sempre per i piloti dotati di licenza Bronze, il miglior crono di 1'42"082 è stato realizzato dal grande Peter Dempsey con la Corvette-TF Sport #34, anche se l'irlandese è stato messo per alcuni minuti sotto investigazione per aver utilizzato troppa potenza rispetto al consentito.

Sta di fatto che la sua prestazione è risultata di oltre mezzo secondo migliore di tutti gli inseguitori e, con un colpo di reni finale, Eric Powell è riuscito a portare la Ford-Proton Competition #77 in Top10, beffando per 0"018 Tom Van Rompuy, primo degli eliminati e 11° con la Lexus-ASP #78.

Al suo fianco ci sarà la Porsche-Manthey #91 di James Cottingham, mentre la settima fila dello schieramento vede la presenza di Thomas Flohr con la Ferrari-AF Corse #54 e Gray Newell alla guida della Aston Martin-Heart of Racing #23, parecchio lontani dal passaggio del turno.

Stesso discorso anche per Anthony McIntosh (BMW-WRT #69), Alexander West (McLaren-Garage 59 #58), Johannes Zelger (Mercedes-Iron Lynx #79) e Ian James (Aston Martin-Heart of Racing #27) che completano l'elenco dal 13° al 18° posto, segnalando che quest'ultimo - oltre alla grande zavorra di Success Ballast a bordo della Vantage condivisa con Mattia Drudi - si è visto anche cancellare il miglior giro per track-limits non rispettati.

Alle ore 12;40 si svolgeranno le Libere 3 per le HYPERCAR, che alle 15;40 affronteranno Qualifiche e Hyperpole.

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