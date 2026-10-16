Prove Libere

WEC 6h di Barcellona

WEC | Barcellona, Libere 2: Aston Martin e Genesis davanti alla Ferrari gialla

Tincknell vola al comando subito prima che tutti si dedichino allo studio del degrado pneumatici, le 499P ufficiali sono 7a e 12a, Cadillac e Toyota in Top5, BMW nona. In LMGT3 bene Gehrsitz con la McLaren-Garage 59 seguito da Lexus, Mercedes ed Aston.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 16:02

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Foto di: FIAWEC - DPPI

Harry Tincknell regala alla Aston Martin il primato nelle Prove Libere 2 della 6h di Barcellona, con i protagonisti del FIA World Endurance Championship che hanno continuato a lavorare soprattutto in ottica gara.

Già dal mattino, infatti, il Circuit de Catalunya si era presentato piuttosto sporco e scivoloso, con un alto degrado riscontrato da tutte le vetture; questo ha spinto le squadre a provare subito un attacco al miglior tempo nei primissimi giri, per poi concentrarsi sul passo ed incamerare più dati ed informazioni possibili, considerando anche che è la prima volta che il Mondiale corre sulla pista spagnola.

In Classe HYPERCAR, la Valkyrie #007 svetta in 1'31"712, ritrovandosi in scia un bel gruppetto capitanato dalla Genesis #17 che è seconda a soli 0"038, seguita dalla Ferrari #83 di AF Corse sul podio virtuale a +0"084.

Ad 8 millesimi dalla 499P c'è la Cadillac-Jota #12, mentre la Toyota #7 completa la Top5 ed è per un pelo davanti alla Cadillac #38, entrambe attardate di un paio di decimi rispetto al primato.

Lavori differenti hanno portato le altre due Ferrari ad ottenere prestazioni diverse: la #50 è settima a +0"4, la #51 conclude 12a a +1"2. In mezzo alle Rosse ufficiali troviamo Toyota #8 e BMW #15 in ottava e nona piazza con +0"5 di ritardo dal leader, mentre la Aston Martin #009 completa la Top10 davanti alla Peugeot #94.

Stavolta le Alpine rimangono più arretrate con il 15° e 16° tempo e attorno ai 2" di margine dalla vetta, dietro a Genesis #19 e BMW #20, mentre la Peugeot #94 è fanalino di coda.

Foto di: WEC

In Classe LMGT3 l'ottimo Finn Gehrsitz porta davanti la McLaren-Garage 59 #58 in 1'41"650 staccando per 0"344 la Lexus-ASP #78 e per mezzo secondo la Mercedes-Iron Lynx #79.

Aston Martin-Heart of Racing #27 e BMW-WRT #69 si issano in Top5, seppur con distacchi più ampi, tenendosi alle spalle Lexus-ASP #87 (che si è presa un paio di penalità con sosta forzata ai box per track-limits non rispettati), Porsche-Manthey #91 e Mercedes-Iron Lynx #61.

La miglior Ferrari-AF Corse è la #54 in nona posizione, completa l'elenco dei primi 10 la McLaren-Garage 59 #10, restano indietro Ford-Proton e Corvette-TF Sport.

Il rimaneggiato programma di sabato prevede la mattina riservata alle LMGT3 con Prove Libere 3 alle 8;50 e Qualifiche alle 11;50. Una volta terminato l'assalto alla Hyperpole, spazio alle HYPERCAR con Libere 3 alle ore 12;40 e Qualifiche alle 15;40.

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