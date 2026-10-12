WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Barcellona

A tre settimane dal Fuji, il FIA World Endurance Championship torna in azione per la prima edizione della 6h di Barcellona, penultimo evento della stagione 2026 che nel fine settimana del 16-18 ottobre vedrà i protagonisti della massima serie di durata ricominciare le battaglie per i titoli iridati.

Per la prima volta, infatti, il Circuit de Catalunya ospita il Mondiale: una scelta effettuata da ACO e FIA in sostituzione della 1812km del Qatar, impossibilitata nel suo svolgimento a causa della difficile situazione geopolitica attualmente in essere in Medio Oriente.

Pur non essendo mai stato teatro di alcuna gara del WEC, il tracciato catalano è ben conosciuto dalla maggior parte dei protagonisti della griglia di partenza, sia per esperienze maturate in altre serie di durata e a ruote coperte (ELMS e GT World Challenge, per fare due esempi), ma soprattutto per la marea di test che spesso si svolgono al Montmelò.

Sarà comunque molto interessante vedere come si svilupperanno le cose in Classe HYPERCAR, dove la Toyota sembra ormai lanciata verso la conquista dell'ennesimo iride sia tra i Piloti che nella classifica Costruttori, anche se la BMW e il Team WRT venderanno carissima la pelle e cercheranno fino all'ultimo di sgambettare i giapponesi.

La Ferrari, dal canto suo, non è ancora matematicamente tagliata fuori dalla lotta e non è certo nell'atteggiamento di Maranello abdicare senza combattere, dunque aspettiamoci le 499P davanti per incrociare le armi coi rivali e tornare al successo, su una pista decisamente più consona alle caratteristiche della LMH Rossa rispetto al Fuji.

In Cadillac-Jota si rivede finalmente Alex Lynn, che dopo l'infortunio vorrà salutare nel migliore dei modi il team prima di volare in McLaren, provando a togliersi soddisfazioni al volante della V-Series.R, mentre Alpine è chiamata a ripetere le gesta del Giappone, dove ha mancato per un soffio la vittoria.

In casa Genesis c'è grande fiducia maturata grazie, appunto, alle lunghe sessioni di test messe insieme nello sviluppo della GMR-001 proprio a Barcellona, con Aston Martin e Peugeot che andranno a completare la griglia di partenza senz'altro vogliose di dire la loro.

Anche in Classe LMGT3, dove siamo stati abituati a vederne di tutti i colori, pare che Corvette-TF Sport abbia ormai il giusto margine per imporsi nei confronti dei rivali.

Tra questi è emersa, in particolare, la Aston Martin-Heart of Racing dell'ottimo Mattia Drudi, uno dei sei 'eroi' che nel weekend farà la spola con il Portogallo per correre anche l'ultima gara del GT World-Endurance Cup a Portimão.

Naturalmente da non sottovalutare le Porsche-Manthey e le Ferrari-AF Corse che puntano a portare a casa un bel risultato, così come Ford-Proton Competition, Mercedes-Iron Lynx, McLaren-Garage 59, BMW-WRT e Lexus-ASP, tutte candidate ad emergere come protagoniste del fine settimana.

Logo 6h Barcellona Foto di: FIA WEC

IL PROGRAMMA

Per venire incontro alle esigenze di team e piloti che saranno impegnati anche a Portimão, dove sabato sera avrà luogo la 3h del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, proprio quella giornata sarà divisa tra le due categorie - LMGT3 e HYPERCAR - e spalmata su più ore di attività in pista.

Mentre venerdì si parte alle ore 11;30 con i 90' di Prove Libere 1, seguiti alle 16;30 con le Libere 2, sabato 17 ottobre i motori si accenderanno già alle ore 8;50 per i 60' di Prove Libere 3 in esclusiva per le vetture LMGT3, che poi dalle 11;50 si giocheranno Qualifiche e Hyperpole.

A seguire, alle 12;40, toccherà alle HYPERCAR svolgere le Libere 3, prima di affrontare Qualifiche e Hyperpole dalle ore 15;40.

La 6h lungo i 4,657km del Circuit de Catalunya partirà invece domenica alle 12;00. Di seguito, ecco il programma completo con tutti i dettagli delle attività in pista.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Prove Libere 1: 11;30-13;00

Prove Libere 2: 16;30-18;00

SABATO 17 OTTOBRE

Prove Libere 3 LMGT3: 8;50-9;50

Qualifiche LMGT3: 11;50-12;02

Hyperpole LMGT3: 12;10-12;20

Prove Libere 3 HYPERCAR: 12;40-13;40

Qualifiche HYPERCAR: 15;40-15;52

Hyperpole HYPERCAR: 16;00-16;10

DOMENICA 18 OTTOBRE

Gara: 12;00 (6 Ore)

The pit lane and garage at the Circuit de Catalunya Foto di: Motorsport Images

FIA WEC 2026: come posso vedere la 6h di Barcellona

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport (tramite DAZN), Discovery+ e Sky Sport.

La novità è il nuovissimo sito FIAWEC+, anch'esso disponibile tramite applicazione, nel quale è presente pure il Live Timing fornito dal cronometrista ufficiale Al Kamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 in diretta su FIAWEC+ e su Discovery+, seguite da Qualifiche e assalto alle Hyperpole. Per il programma rimaneggiato di Barcellona, ci sarà una vera e propria abbuffata di motori nella giornata di sabato, a partire dalle ore 8;40.

La Gara avrà diretta integrale su Discovery+, FIAWEC+, Sky Sport (in streaming anche su Now) ed Eurosport 2 a partire dalle ore 11;30 fino al termine dell'evento.

Ecco in riassunto dove e come si possono seguire le attività in pista.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Prove Libere 1: 11;30-13;00 (solo Live Timing)

Prove Libere 2: 16;30-18;00 (solo Live Timing)

SABATO 17 OTTOBRE

Prove Libere 3 LMGT3: a partire dalle 8;40 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

Qualifiche LMGT3: a partire dalle 11;40 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

Prove Libere 3 HYPERCAR: a partire dalle 12;30 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

Qualifiche HYPERCAR: a partire dalle 15;30 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

DOMENICA 18 OTTOBRE

Gara: a partire dalle 11;30 (Diretta integrale su Eurosport 2, Sky Sport, Discovery+, HBO Max e FIAWEC+)

NdR: gli orari e i palinstesti potrebbero subire modifiche nel corso della settimana, cercheremo di tenervi informati su eventuali cambiamenti