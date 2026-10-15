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WEC | McLaren ufficializza l'ingaggio di Alex Lynn

Dopo mesi di accostamento al marchio di Woking, il pilota inglese entra nella squadra di cui già fanno parte Jensen e Vanthoor per condurre la MCL-HY LMDh e potendo anche fornire un ottimo contributo nello sviluppo conoscendo bene il telaio Dallara.

Francesco Corghi

Pubblicato: 15 ott 2026, 13:25

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Foto di: McLaren

Alex Lynn è il terzo pilota annunciato da McLaren Racing per la nuovissima avventura che nel 2027 la squadra inglese affronterà nel FIA World Endurance Championship.

Da tempo il 33enne britannico era stato accostato al marchio di Woking, ancora con quattro sedili da assegnare dopo gli ingaggi di Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor, che stanno già lavorando allo sviluppo della MCL-HY.

Lynn chiude quindi la sua parentesi in Cadillac Racing, dove rientra in questo fine settimana sulla V-Series.R del Team Jota dopo un lungo stop per infortunio, approdando alla corte di Zak Brown e pronto a dare il suo contributo conoscendo bene il telaio Dallara, nonché portando con orgoglio la bandiera del proprio paese.

McLaren MCL-HY, Test a Magny-Cours

Foto di: McLaren

"Per un pilota britannico, esiste un onore più grande di quello di essere in McLaren Racing? Non credo proprio. È un nome che porto con immenso orgoglio sul petto e rappresentarlo per me è motivo di grande fierezza e responsabilità", dice Lynn.

"Non sottovaluto la sfida che ci attende: so per esperienza che vincere nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans è un’impresa estremamente ardua, oggi più che mai competitiva. Tuttavia, vedo già che Zak, James Barclay]e il Team stanno gettando le basi per creare una squadra capace di vincere il campionato. Non vedo l’ora di unirmi a loro e di scoprire cosa riusciremo a ottenere insieme".

James Barclay, Team Principal del McLaren Hypercar Team, aggiunge: "Siamo entusiasti di accogliere Alex nel McLaren Hypercar Team. È un pilota vincente, forte di una vasta esperienza ai massimi livelli nelle gare endurance; la sua velocità, la sua competenza tecnica e la sua profonda conoscenza del FIA WEC rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro programma".

"Alex ha dimostrato costantemente il proprio talento sui palcoscenici più prestigiosi, inclusa la 24 Ore di Le Mans. Il suo arrivo conferisce ulteriore forza e spessore a una formazione di piloti già di per sé entusiasmante, proprio mentre ci prepariamo al nostro ritorno ai vertici dell’automobilismo endurance".

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