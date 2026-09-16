MotoGP | "Questo è il mio sogno, è rosso!": l'euforia di Tardozzi e Márquez in Inside Ducati di Misano

Ci sono vittorie che si festeggiano e altre che si vivono quasi come una liberazione. E guardando le immagini che Ducati ha pubblicato dall’interno del proprio box dopo il Gran Premio di San Marino, è piuttosto chiaro in quale categoria rientri quella di Marc Márquez a Misano.

Nel video “Inside Ducati”, ossia il dietro le quinte del box emiliano, questa volta il protagonista non è solo Márquez. C’è anche un Davide Tardozzi completamente scatenato, battute su Dragon Ball, la particolare tradizione di tingere di biondo i membri del team e, nel mezzo, tutto il lavoro che ha portato il #93 a firmare un altro weekend perfetto.

"Questo è il mio sogno, questo è il mio sogno!", esclama Tardozzi in uno dei primi momenti del video, prima di concludere con due grida che sono ormai diventate quasi un marchio di fabbrica all’interno del box: "È rosso! È rosso!".

E aveva tutti i motivi per festeggiare.

Márquez è partito da Misano conquistando tutti i 37 punti a disposizione, dopo aver vinto sia la gara Sprint di sabato che il Gran Premio di domenica. Nella corsa breve ha superato fin dalla partenza il poleman Marco Bezzecchi e ha finito per imporsi con poco più di un secondo di vantaggio.

Domenica ha nuovamente sfruttato l’occasione. Bezzecchi è caduto mentre era in testa al primo giro e lo spagnolo ha finito per aggiudicarsi una vittoria che gli ha permesso di raggiungere Jorge Martín in testa al Mondiale, dopo essere stato a 102 punti di distanza sette Gran Premi prima.

Tra errori e festeggiamenti

Il video permette anche di ascoltare il Campione del Mondo in carica in conversazioni molto più naturali con i suoi ingegneri, mentre analizza dettagli che dall’esterno passano completamente inosservati.

"Ho perso terreno solo alla curva 3" - commenta in un momento del weekend, prima di segnalare anche un altro punto in cui non era rimasto soddisfatto - Ho perso l’uscita dalla 10, non mi è venuta bene".

Marc non nasconde nemmeno qualche dubbio prima di scendere in pista: "Non so se stiamo facendo bene con le gomme. Te lo dico tra 30 minuti", ammette in un’altra sequenza, mentre la Ducati effettuava una delle scelte che si sarebbero poi rivelate determinanti.

Ma forse una delle frasi che meglio riflette tutto ciò che significava tornare a gareggiare a Misano arriva dopo, quando Márquez parla di uno dei punti del circuito: "Non sai quante volte ho pensato a quella curva l’anno scorso".

E una volta arrivato il momento decisivo, la tensione è andata scemando.

"Quando ho visto che era caduto, mi sono sentito incredibilmente rilassato", spiega Márquez dopo la gara, ormai molto più disteso nel box.

Da quel momento in poi sono arrivati gli abbracci, le congratulazioni e il consueto caos festoso della Ducati dopo una bella domenica. "Bravo!", si sente ripetere più volte intorno allo spagnolo mentre la squadra comincia a rendersi conto che il lavoro del fine settimana era stato portato a termine.

Spuntano anche le battute interne che la Ducati ha quasi trasformato in una tradizione nel corso di questa stagione. "Ogni domenica positiva, uno più biondo", commenta uno dei membri del team riferendosi ai colleghi che hanno cambiato il colore dei capelli.

"L’obiettivo è farli tutti biondi", risponde un altro.

Una sorta di penitenza volontaria che sembra direttamente proporzionale ai buoni risultati di Márquez e della Ducati.

Perché l’Inside di Misano mostra proprio ciò che non appare nelle classifiche: i dubbi prima di scegliere una gomma, Márquez che ripassa dove ha perso qualche decimo, le battute prima di indossare il casco e una festa che si conclude con Tardozzi completamente scatenato.

"Questo è il mio sogno!"

E, a giudicare dalla sua reazione, sembra che non stesse esagerando più di tanto.