MotoGP | KTM Tech3 completa la sua line up 2027 annunciando l'ingaggio di Senna Agius

La griglia di partenza della MotoGP 2027 è stata finalmente completata. Questa mattina il team KTM Tech3 ha annunciato l'ingaggio del suo secondo pilota, Senna Agius, che a partire dal prossimo anno sarà il nuovo compagno di squadra del già annunciato Luca Marini.

Il 20enne australiano si sta affermando come uno dei giovani talenti più interessanti della Moto2 e Tech3 ha deciso di puntare su di lui, dopo gli addii di Maverick Vinales ed Enea Bastianini (lui diretto in Trackhouse Aprilia).

"La svolta per Agius è arrivata attraverso il Campionato Europeo Moto2, dove nel 2022 ha chiuso al secondo posto prima di laurearsi campione l’anno successivo. Nel 2024 l’australiano è poi approdato nel Campionato del Mondo FIM Moto2, conquistando un podio nella sua prima stagione", si legge nel comunicato ufficiale diramato stamattina da Tech3.

"La progressione del pilota di Moto2 attraverso le varie categorie lo ha trasformato in un concorrente estremamente competitivo, attualmente in lotta per un posto nella top three della stagione 2026. Le prestazioni di Agius gli hanno ora regalato l’opportunità di realizzare il sogno di una vita: correre al massimo livello del motociclismo".

L’arrivo dell’australiano completerà la formazione piloti di Tech3 per il 2027, al fianco di Luca Marini. Insieme, i due rappresenteranno un mix di esperienza e gioventù, mentre Tech3 si prepara a inaugurare il prossimo capitolo della sua collaborazione con KTM e ad affrontare una nuova era della MotoGP, caratterizzata da nuovi regolamenti e nuove moto.

Dopo l'annuncio, Senna Agius ha dichiarato: "Oggi si è avverato un sogno che coltivo da tutta la vita: arrivare in MotoGP. Ci sono voluti tanti anni di duro lavoro per arrivare a questo momento e sono incredibilmente grato a Guenther e a tutti coloro che fanno parte di Tech3 per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia. So che la sfida che mi attende sarà impegnativa, ma sono pronto a imparare, lavorare duramente e diventare la versione migliore di me stesso insieme a questa squadra".

"Un enorme grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno sostenuto e hanno fatto sacrifici durante il mio percorso. Vorrei inoltre ringraziare ogni team, ingegnere e meccanico con cui ho lavorato nel corso degli anni: tutti hanno avuto un ruolo nel permettermi di arrivare fino a questo punto. Non vedo l’ora di iniziare e di rendere tutti orgogliosi".

"Crediamo che Senna abbia le qualità necessarie per compiere un passo molto importante verso la MotoGP", ha detto Guenther Steiner, CEO di Tech3. "In Moto2 ha dimostrato velocità e maturità impressionanti, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la sua determinazione a continuare a migliorare e il suo atteggiamento nei confronti del lavoro necessario per avere successo.

"Stiamo costruendo una squadra per un’era completamente nuova della MotoGP e volevamo combinare esperienza e giovani talenti. Senna rappresenta una parte entusiasmante di questo futuro. Sappiamo che avrà molto da imparare, ma siamo pronti a sostenerlo durante questo percorso. Siamo molto felici di accoglierlo in Tech3 e non vediamo l’ora di vederlo crescere insieme a noi".

Nicolas Goyon, Team Manager, ha aggiunto: "Nel corso della sua carriera in Moto2, Senna ha dimostrato di avere sia la velocità sia la mentalità necessarie per affrontare questa nuova sfida. È ancora giovane, quindi c’è molto potenziale che possiamo sviluppare insieme, e siamo entusiasti di poter essere parte della prossima fase della sua carriera".

"Iniziare in MotoGP con regolamenti e moto completamente nuovi rappresenterà una grande sfida per ogni pilota, ma ci offre anche l’opportunità di costruire qualcosa insieme fin dall’inizio. Senna ha una grande voglia di imparare, lavora duramente e ha già dimostrato di poter lottare nelle posizioni di vertice. Siamo molto felici di averlo con noi in Tech3 e non vediamo l’ora di scoprire cosa potremo ottenere insieme".