MotoGP | Taramasso: "Più posteriori medie nelle Sprint? Hanno trovato la tecnica per scaldarla subito"

La MotoGP è arrivata al suo ultimo giro di giostra in Europa prima di spostarsi verso oriente. Quest'anno è l'Austria l'ultima tappa della fase continentale del calendario 2026, gara che storicamente invece trovava la sua collocazione a cavallo del Ferragosto. Rientrato in calendario nel 2016, il Red Bull Ring è un tracciato che potrebbe sembrare quasi banale, con le due appena 10 curve, cui è stata aggiunta una chicane per le moto dopo il terribile incidente che nel 2020 aveva avuto per protagonisti Johann Zarco e Franco Morbidelli, con Valentino Rossi e Maverick Vinales che avevano rischiato di essere letteralmente falciati dalle loro moto tornate in pista.

Con il suo profilo saliscendi, ma anche con un mix di lunghe accelerazioni e staccate violente, che rende questa pista particolarmente impegnativa dal punto di vista degli pneumatici, come ci ha spiegato Piero Taramasso, responsabile della Michelin, che sarà il fornitore unico fino al termine di questa stagione, con il quale abbiamo avuto modo di analizzare anche la tendenza sempre più diffusa di utilizzare la posteriore media anche nella Sprint.

"Il Red Bull Ring è un tracciato diverso da Misano, dove siamo appena stati. In Austria infatti c'è un bel dislivello, perché parliamo di un circuito realizzato sul fianco di una montagna. Inoltre, l'asfalto offre davvero poco grip, è uno di quelli che ne ha meno nell'intero campionato. La particolarità è che c'è tanto front lock, quindi quando frenano forte, l'anteriore tende a bloccarsi, proprio perché l'asfalto garantisce pochissimo grip meccanico. Ma parliamo anche di una pista che mette tantissimo carico e tantissima energia sul posteriore, perché ci sono tante accelerazioni e rettilinei lunghi. Quest'anno però ci andiamo un mese più tardi del solito, e questo può essere un aiuto almeno dal punto di vista delle temperature", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Storicamente, infatti, nel Gran Premio d'Austria utilizzate una carcassa posteriore rinforzata che serve proprio ad evitare il surriscaldamento...

"Sì, si tratta della stessa costruzione che abbiamo portato in Brasile all'inizio dell'anno e che portiamo da tante stagioni. I piloti ed i team quindi la conoscono già e sappiamo che questo tipo di carcassa funziona bene su questo tipo di circuito".

Dunque, immagino che tu possa avere le idee già abbastanza chiare su quelli che potranno essere gli scenari per il weekend...

"L'anteriore media è quella che aveva funzionato meglio l'anno scorso, quindi credo che sarà la gomma di riferimento, mentre al posteriore avevano utilizzato la soft per la Sprint e la media per la gara lunga, e credo che potremo rivedere la stessa cosa. La tendenza è che le gomme tendono ad avere un calo nella seconda parte di gara, proprio perché la temperatura tende ad alzarsi. Tra le altre cose, al momento c'è rischio di pioggia per venerdì, ma poi sabato e domenica dovrebbe essere asciutto. Speriamo però che le previsioni continuino a migliorare, perché fino a qualche giorno fa davano pioggia per tutto il weekend".

Michelin Foto di: Michelin

In caso di pioggia, questa è una pista particolarmente difficile...

"In passato abbiamo visto tante cadute perché c'è veramente poco grip, inoltre ci sono tanti cambi di pendenza, che finiscono per creare dei rigagnoli che attraversano la pista in più punti. Non nascondo che prima della fine dell'anno mi piacerebbe vedere una gara sul bagnato, ma questo non è il posto migliore. Diciamo che se dovesse piovere a Mandalika o a Sepang è sicuramente meglio! (ride)".

Facciamo un passo indietro a Misano, dove abbiamo assistito alla seconda doppietta consecutiva di Marc Marquez, che in questo modo si è portato in testa al Mondiale, seppur a pari punti con Jorge Martin. Dal punto di vista delle gomme, com'è andato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini?

"E' stato un buon weekend, non abbiamo avuto nessuna lamentela particolare. E' un circuito che stressa parecchio la gomma anteriore, che però si è comportata molto bene. Ma parliamo anche di una pista che offre un buonissimo livello di grip e quello aiuta sempre la performance degli pneumatici, limitando anche l'usura. Avevamo portato la stessa allocazione del 2025 e devo dire che ha funzionato tutto bene. Bezzecchi ha fatto il record della pista in qualifica, scendendo sotto all'1'30", inoltre è stato battuto anche il record della distanza di gara, quindi possiamo essere soddisfatti del fine settimana romagnolo".

Nella Sprint abbiamo visto che sette piloti, tra cui Marc Marquez che ha vinto, hanno montato la media al posteriore: era una scelta migliore?

"Alla fine, dai dati non abbiamo visto un vantaggio evidente di una gomma rispetto all'altra. Anzi c'è stata una certa alternanza fino all'ottava-nona posizione. Per esempio, il primo aveva la media, il secondo la soft, il terzo la media e il quarto la soft. Entrambe hanno funzionato, è stata proprio una questione di feeling dei piloti. Bezzecchi, a più riprese, ha spiegato che voleva la soft perché la sua strategia era di provare a mettersi davanti alla partenza, sfruttando l'extra-grip. Marquez invece preferiva la media perché la trovava più 'facile' e quindi meno fisica. Parliamo quindi di due gomme che avevano caratteristiche diverse, ma che hanno fatto bene il proprio lavoro".

Il fatto di vedere le gomme medie nella Sprint sta diventando quasi una tendenza. A cosa è dovuto secondo te?

"E' vero, ultimamente capita sempre più spesso, se guardiamo anche ad Austin o al Mugello. Prima tutti cercavano di far funzionare la soft a tutti i costri per sfruttare l'extra-grip che offre. Adesso invece la media, dando più stabilità ed avendo comunque un buon grip, è più gettonata. La mia sensazione è che ora abbiano trovato un modo per farla lavorare fin dai primi giri. Una volta serviva una guida particolare per metterci più energia e farla scaldare, ma se ora ci riescono subito, poi si può sfruttare la costanza e la stabilità che può garantire. La soft sappiamo che rende la moto un po' più nervosa e spinge un po' sull'anteriore, quindi ora lavorano sulla media, cercando di anticiparne il warm-up. Si può fare con un po' più di pressione, con più temperatura nelle termocoperte, con un po' più di carico sul posteriore o magari sfruttando lo spinning per scaldarla. Quindi credo che il segreto sia quello, hanno trovato la tecnica per scaldarla subito e chi ci riesce la usa. In questo credo che li abbia aiutati anche il fatto che quest'anno abbiamo confermato le allocazioni del 2025, quindi possono sfruttare i dati precedenti per farlo".

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nella gara lunga poi sono andati tutti con una coppia di gomme medie...

"Sì, è stata una bella gara. All'inizio abbiamo visto un po' di battaglia tra Marquez e Martin, poi anche Alex Marquez ha fatto una grande rimonta, da nono a secondo, e anche Acosta ha avuto una bella progressione. Le gomme sono state costanti dall'inizio alla fine e appunto è stato battuto il record della distanza di gara".

L'unica cosa un po' particolare è legata a Marini, che ha spiegato che la sua gomma si è girata sul cerchio. Ci puoi spiegare un po' meglio questa cosa?

"A volte può succedere che la gomma abbia una rotazione sul cerchio, anche se all'interno ha un rivestimento rugoso dove si appoggia il tallone del pneumatico. Noi, per esempio, mettiamo un trattino bianco in prossimità della valvola, proprio per capire se la gomma si possa essere mossa sul cerchio. E' un qualcosa che può succedere soprattutto sui circuiti stop and go come Misano, magari se la pressione è troppo bassa, o colpendo in maniera violenta un cordolo. Quando capita, si possono generare delle vibrazioni, perché chiaramente la ruota finisce per squilibrarsi".