MotoGP | Ogura sarà in Austria: l'obiettivo è avere l'ok per tornare in pista dopo l'infortunio
Il giapponese del team Trackhouse-Aprilia cercherà di rientrare al Red Bull Ring dopo aver saltato le gare di Aragon e Misano a causa di un infortunio alla mano sinistra.
Ai Ogura si recherà questa settimana a Spielberg, dove giovedì dovrà sottoporsi a una visita con il dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, per ricevere l’idoneità a partecipare alle Libere 1 del Gran Premio d’Austria di venerdì, qualora superi l’esame a cui sarà sottoposto.
"Il team SuperFile Trackhouse MotoGP è lieto di annunciare che Ai Ogura si recherà in Austria con l’obiettivo di riprendere la sua stagione nel campionato", dice la nota ufficiale.
"Se supererà la visita medica obbligatoria che verrà effettuata dal team medico del campionato questo giovedì, tornerà in sella alla RS-GP26 #79 del team, pronto a lavorare per ritrovare il suo ritmo dopo un mese di assenza".
Il pilota giapponese si era infortunato durante la pausa estiva quando, trovandosi in Giappone, è caduto mentre praticava motocross. Ogura è andato a Barcellona alla fine di agosto, dove l’équipe del dottor Xavier Mir ha diagnosticato una lesione e lo ha operato per una frattura alla base del pollice della mano sinistra, costringendolo a saltare il GP di Aragon.
Dopo dieci giorni di riabilitazione, si è sottoposto a un nuovo controllo medico presso la Clinica Universitaria Dexeus, dove i chirurghi che lo avevano operato gli hanno sconsigliato di tornare in pista a Misano lo scorso fine settimana.
Una decisione che ha rattristato il giovane talento giapponese, poiché saltare due Gran Premi lo ha lasciato, praticamente, senza possibilità di continuare a lottare per il titolo 2026.
Ai Ogura mostra la mano infortunata
Foto di: News.ntv.co.jp
Dopo aver tagliato il traguardo al secondo posto nella gara sprint del GP di Gran Bretagna, lo scorso 8 agosto, Ogura è salito al secondo posto nella classifica generale del campionato, a 17 punti dall’allora leader Jorge Martín. Domenica, a Silverstone, Ogura è caduto, scendendo terzo, a 37 punti da Martín e a 6 da Marco Bezzecchi, allora secondo.
Dopo aver saltato i weekend di Aragona e Misano, il pilota della Trackhouse è attualmente sesto in classifica generale a 71 punti dal nuovo leader, lo spagnolo Marc Márquez, che da domenica a Silverstone ad oggi ha totalizzato 109 punti contro lo zero del giapponese.
Con sette Gran Premi ancora da disputare e 259 punti ancora in palio, Ogura dovrebbe recuperare una media di 10,2 punti ogni fine settimana per raggiungere il pilota della Ducati in classifica generale, un obiettivo che rasenta l’impossibile, mentre il podio finale del campionato è a 38 punti di distanza dal talentuoso pilota nipponico.
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