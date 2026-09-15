MotoGP | I rientri dagli infortuni non sono più frettolosi come un tempo: è cambiato il paradigma?

Ai Ogura ha saltato anche un secondo weekend a causa del suo infortunio al pollice sinistro. Dopo la gara al MotorLand Aragon, il giapponese è stato assente anche a Misano. Tuttavia, il Trackhouse Racing ritiene che Ogura possa tornare in pista il prossimo weekend, al Gran Premio d'Austria.

Ogura si è infortunato alla mano sinistra alla fine della pausa estiva, durante un allenamento di motocross. Il 27 agosto è stato operato al pollice sinistro a Barcellona. L'8 settembre poi era in programma una visita di controllo.

Tuttavia, l'equipe medica guidata dal dottor Xavier Mir ha consigliato al giapponese di saltare il weekend di Misano. Così questa decisione è stata presa mercoledì e confermata pubblicamente dal team.

"Questa pista è piuttosto impegnativa per il suo infortunio", ha sottolineato il team principal Davide Brivio a MotoGP.com, indicando un altro fattore che deponeva contro un ritorno a Misano.

"Qui ci sono molti cambi di direzione verso sinistra. Probabilmente sarebbe stato uno stress. Una caduta avrebbe potuto peggiorare ulteriormente la situazione. Quindi ci prendiamo un'altra settimana di tempo".

"L'obiettivo è tornare in Austria. Da questo punto di vista, la pista dovrebbe essere meno impegnativa: le curve sono prevalentemente a destra e bisogna frenare solo in rettilineo".

"L'importante è che sia completamente guarito", sottolinea Brivio. "Dopotutto, abbiamo ancora davanti a noi il finale di stagione, e in Asia possiamo ottenere buoni risultati se Ai è in buona forma".

Le possibilità teoriche di Ogura nel Mondiale sono diminuite sensibilmente con due weekend di gara saltati. Dopo Silverstone era terzo in classifica mondiale e aveva 37 punti di ritardo dal pilota Aprilia Jorge Martin. Questo distacco è già salito a 71 punti sulla coppia formata dal madrileno e da Marc Marquez, che sono appaiati dopo Misano.

Niente più comeback affrettati - un cambio di paradigma?

È un cambio di paradigma nel motorsport il fatto che Ogura, pur non avendo un infortunio grave, non tenti un rientro affrettato? La situazione è simile per il pilota di Formula 1, Isack Hadjar, che ha già saltato tre gare dopo un infortunio alla mano.

"Ha meno a che fare con l'atteggiamento e molto di più con le esigenze", dice il team manager Francesco Guidotti, che nel 2027 assumerà i compiti di Brivio, parlando con Motorsport.com.

"Qualche anno fa era più facile guidare una moto quando si era infortunati. Oggi le moto sono così potenti e fisicamente impegnative che, se non si è in forma, è davvero pericoloso per il pilota stesso e per gli altri piloti".

"Quindi è un cambiamento di mentalità nella misura in cui le esigenze di guida sono cambiate drasticamente". Per questo Guidotti non crede che uno scenario come quello di Assen 2013 si ripeterà.

Uno scenario come quello di Lorenzo ad Assen 2013 non si ripeterà

In quell'occasione, Jorge Lorenzo si ruppe la clavicola sinistra in una caduta sotto la pioggia nella giornata di venerdì. Volò a Barcellona, si fece operare, tornò ad Assen e chiuse quinto in gara.

"Non credo che una cosa del genere accadrà di nuovo. Come detto: le moto sono estremamente impegnative fisicamente, e la potenza è molto, molto più alta", confronta Guidotti la situazione con quella attuale.

"Naturalmente i piloti, dopo un infortunio, hanno bisogno di antidolorifici e cose simili. Lo si può fare una volta, forse anche due, ma non deve diventare routine. Per questo, quando ci si infortuna, si aspetta la guarigione".

Assen 2013: Jorge Lorenzo steht nach Schlüsselbeinoperation am Start Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Rispetto al 2013, non solo le moto sono più faticose da guidare, ma anche l'intensità complessiva è aumentata: 22 weekend di gara, pre-qualifiche il venerdì, qualifiche e sprint il sabato, gara la domenica.

Dal 2013 è stato modificato anche il protocollo medico. Se un pilota deve essere operato in anestesia generale, non può guidare per almeno le 24 ore successive.

Inoltre, nel 2013 c'erano solo quattro o cinque moto in grado di vincere in griglia. Con l'attuale equilibrio delle prestazioni, un pilota non in forma potrebbe arrivare al traguardo fuori dalla zona punti. "Quindi non ha senso", ritiene Guidotti.