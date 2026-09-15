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MotoGP | Martin si sottoporrà ad una visita medica mercoledì e valuterà se operarsi dopo il GP d'Austria

Il pilota dell’Aprilia ha subito un blocco muscolare dovuto alla sindrome compartimentale all’avambraccio destro mentre era in testa alla gara di domenica a Misano, perdendo così ogni possibilità di lottare per la vittoria. Mercoledì si sottoporrà ad una visita di controllo a Barcellona per definire il percorso di recupero.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin ha subito un nuovo contrattempo fisico che si aggiunge agli infortuni che lo affliggono da quando, lo scorso anno, è approdato all’Aprilia: durante il weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha infatti subito una compressione dei nervi dell’avambraccio destro, il cosiddetto incubo dei piloti, noto come sindrome compartimentale.

La situazione si è aggravata domenica, quando, dopo un'ottima partenza, è riuscito a portarsi in testa alla gara e a comandarla per cinque giri, finché il dolore e la mancanza di sensibilità al braccio destro lo hanno costretto a scivolare fino alla quinta posizione.

Mercoledì il pilota si sottoporrà ad una visita medica a Barcellona, dove i suoi chirurghi di fiducia specializzati negli arti superiori valuteranno la lesione ed il modo migliore per gestirla.

Il pilota si recherà successivamente a Spielberg, dove questo stesso fine settimana si terrà il GP d’Austria, e sarà poi, in base a come reagirà il suo braccio al Red Bull Ring, che deciderà se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico la prossima settimana.

L’intervento per la sindrome compartimentale è semplice e il recupero, in teoria, rapido, quindi potrebbe tornare in forma per il prossimo Gran Premio, in Giappone il 4 ottobre. Tuttavia, come ha affermato lo stesso pilota domenica, "sottoporsi ad un intervento chirurgico può sempre comportare complicazioni ed è una scelta da valutare attentamente", soprattutto in un momento in cui si deciderà il campionato.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dopo l’Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico ed analizzeremo le possibili soluzioni", spiega lo stesso Martin alla vigilia del weekend austriaco.

"A Misano non è andata esattamente come ci aspettavamo. Nonostante questo, ci concentriamo sugli aspetti positivi, poiché nella gara lunga ho avuto un buon feeling ed un buon ritmo. Guidavo come mi piace fino a quando ho iniziato a sentire tensione all’avambraccio", continua.

"Ora dobbiamo concentrarci sull’Austria, una pista che mi piace", conclude lo spagnolo.

Martín è salito in testa al campionato del mondo a fine giugno ad Assen, quando aveva totalizzato 193 punti, 40 in più di Marc Marquez, che allora era quinto. In sole quattro gare, il pilota della Ducati ha raggiunto quello dell’Aprilia, con il numero 93 ora in testa alla classifica generale con 274 punti, gli stessi di Martin, che è secondo per numero di vittorie, solo una contro le cinque già ottenute da Marc.

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