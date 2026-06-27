MotoGP | Martin: "Ho avuto problemi che spero si risolvano cambiando le gomme"

"Ero più ingarbugliato di una persiana", ha detto Jorge Martin quando è arrivato davanti ai media e qualcuno gli ha detto che nei primi giri sembrava che potesse vincere la Sprint ad Assen. Ma la realtà è che il pilota spagnolo non aveva il ritmo delle altre tre Aprilia, soprattutto delle Trackhuse di Raul Fernandez ed Ai Ogura, che hanno tagliato il traguardo 1° e 2°, superando Fabio Di Giannantonio, terzo, e Marco Bezzecchi, che era il grande favorito e non ha rispettato le aspettative.

"Sono contento, molto contento della pole della mattina dopo tanto tempo senza riuscirci (dall'Australia 2024), questo prima di tutto. Poi ho fatto una partenza discreta nella Sprint, e pensavo di poter fare una buona gara e fare la differenza, ma dopo mezzo giro ho visto che non avevo grip al posteriore e ho capito che sarebbe stata una gara di sopravvivenza, gli ultimi cinque o sei giri sono stati un calvario per riportare la moto al boc".

"Ero pronto per la gara, ma non sappiamo cosa sia successo con la moto. È un peccato, perché mi sono trovato molto peggio nella Sprint che nella FP2, andavo molto più piano. Spero che per la gara di domani molti dei problemi di oggi si risolvano cambiando le due gomme", ha detto, lanciando il messaggio a chi di dovere.

In vista di questa domenica, con 26 giri, il doppio, le carte si possono rimescolare.

"Credo che dopo la Sprint, la gara sia molto aperta. Penso che ci siano tre o quattro piloti che possono lottare per la vittoria e posso essere uno di loro", ha pronosticato.

Jorge Martín y Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ma la cosa più importante è migliorare il grip al posteriore, è ciò che mi interessa di più per il resto dell'anno, oggi è stata molto dura con questa mancanza di grip".

Martin ha insistito sul fatto che, insieme al team, devono cercare soluzioni senza tenere conto degli pneumatici che gli capiteranno in sorte. "Credo che più che di messa a punto oggi sia stata una questione di pneumatici. Ma è chiaro che devo provare qualcosa, perché non posso lasciare la gara di domani alla fortuna che mi capiti una gomma buona o cattiva. Se me ne capita una come quella di oggi, dobbiamo fare qualcosa per andare un po' meglio", ha valutato.

Un momento intenso della gara è stata la lotta con il suo compagno Marco Bezzecchi per la quarta posizione, che alla fine si è conclusa con un sorpasso dell'italiano con tanto di colpo a Jorge.

"Ho cercato di difendere un po' la mia posizione con tutti, anche con Ai Ogura e Marco. È quello che mi tocca lottare, sono le gare", ha liquidato l'argomento.

La qualifica stava diventando il tallone d'Achille di Martín, e questo fine settimana ha fatto un grande passo avanti. "Mi sono trovato a mio agio nel time attack, normalmente il secondo tentativo mi costa di più e oggi ho migliorato il tempo, questo è positivo. Con il cambiamento che abbiamo fatto venerdì ho migliorato il feeling davanti sia in qualifica sia in gara, vediamo se domani possiamo confermarlo".

Sulla partenza senza l'abbassatore anteriore, che è stato eliminato a partire da questo fine settimana, ha ammesso che "è più complicato, perché devi gestire molte cose che, con il dispositivo, erano più facili, ma quando arrivi alla prima curva sì, tutto sembra più normale e più sicuro", ha concluso.