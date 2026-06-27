MotoGP | Fernandez: "Stiamo portando avanti buone conversazioni per continuare in Trackhouse"

La settimana scorsa, Raul Fernandez è stato ricoverato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un episodio di appendicite acuta, che lo ha tenuto in dubbio e in condizioni molto precarie durante lo scorso weekend, a Brno. Il madrileno ha stretto i denti e il suo malessere è migliorato con il passare delle ore. Circostanza che, con grande sacrificio, gli ha permesso di tagliare il traguardo al settimo posto. Un'impresa assoluta, ma nulla in confronto alla portata del trionfo di questo sabato, ad Assen, il secondo del sabato dopo quello ottenuto al Mugello. Due in quattro Gran Premi.

Fernandez è partito nella gara corta carichissimo, dopo che i commissari gli avevano cancellato un giro nella Q2 che lo avrebbe piazzato in pole position. È partito bene, si è portato secondo e al terzo giro si è avventato alla giugulare di Jorge Martin, al quale ha strappato la leadership del gruppo. Da quel momento non l'ha più mollata ed è andato dritto verso la vittoria.

"È stata una giornata strana. Ma quando vivo le difficoltà che mi accendono un po', questo mi aiuta a restare concentrato e quella rabbia riesco a canalizzarla per trasformarla in energia positiva", ha riconosciuto Fernandez, più concentrato sugli errori che potrebbe aver commesso che su ciò che questa vittoria può portargli.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Normalmente non commetto errori, e oggi ne ho commessi un paio. È stato un sabato quasi perfetto, la nostra moto va molto bene", ha riassunto il #25, che, per quanto possa sembrare strano se teniamo conto del suo rendimento, continua a non avere il suo futuro definito in vista della prossima stagione.

Finora, il pilota non si era pronunciato oltre a ripetere, in ogni modo, che la sua influenza si circoscrive esclusivamente a ciò che accade in pista. E ciò che accade, di recente, probabilmente gli permetterà di prolungare di un altro anno il suo legame con la sua attuale scuderia. "Io so cosa posso fare. Nelle ultime settimane stiamo portando avanti buone conversazioni per restare nel Trackhouse Racing", ha svelato Fernández, molto focalizzato sul sommare punti senza metterli in gioco con certi approcci.

Questo è applicabile alla gara lunga di questa domenica, nella quale è consapevole che avrà difficoltà a tenere a bada Marco Bezzecchi ed Ai Ogura, così come Fabio Di Giannantonio. "Se posso lottare per la vittoria, ci proverò. Ma sarebbe bello lottare per il podio, che non ottengo dalla Thailandia", ha concluso il pilota spagnolo.