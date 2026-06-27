MotoGP | Fernandez: "Stiamo portando avanti buone conversazioni per continuare in Trackhouse"
Raúl Fernández mantiene un profilo basso nonostante abbia ottenuto ad Assen la sua seconda vittoria in una Sprint in quattro Gran Premi, e lascia intendere che il suo futuro sembra orientato a proseguire in Trackhouse.
La settimana scorsa, Raul Fernandez è stato ricoverato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un episodio di appendicite acuta, che lo ha tenuto in dubbio e in condizioni molto precarie durante lo scorso weekend, a Brno. Il madrileno ha stretto i denti e il suo malessere è migliorato con il passare delle ore. Circostanza che, con grande sacrificio, gli ha permesso di tagliare il traguardo al settimo posto. Un'impresa assoluta, ma nulla in confronto alla portata del trionfo di questo sabato, ad Assen, il secondo del sabato dopo quello ottenuto al Mugello. Due in quattro Gran Premi.
Fernandez è partito nella gara corta carichissimo, dopo che i commissari gli avevano cancellato un giro nella Q2 che lo avrebbe piazzato in pole position. È partito bene, si è portato secondo e al terzo giro si è avventato alla giugulare di Jorge Martin, al quale ha strappato la leadership del gruppo. Da quel momento non l'ha più mollata ed è andato dritto verso la vittoria.
"È stata una giornata strana. Ma quando vivo le difficoltà che mi accendono un po', questo mi aiuta a restare concentrato e quella rabbia riesco a canalizzarla per trasformarla in energia positiva", ha riconosciuto Fernandez, più concentrato sugli errori che potrebbe aver commesso che su ciò che questa vittoria può portargli.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Normalmente non commetto errori, e oggi ne ho commessi un paio. È stato un sabato quasi perfetto, la nostra moto va molto bene", ha riassunto il #25, che, per quanto possa sembrare strano se teniamo conto del suo rendimento, continua a non avere il suo futuro definito in vista della prossima stagione.
Finora, il pilota non si era pronunciato oltre a ripetere, in ogni modo, che la sua influenza si circoscrive esclusivamente a ciò che accade in pista. E ciò che accade, di recente, probabilmente gli permetterà di prolungare di un altro anno il suo legame con la sua attuale scuderia. "Io so cosa posso fare. Nelle ultime settimane stiamo portando avanti buone conversazioni per restare nel Trackhouse Racing", ha svelato Fernández, molto focalizzato sul sommare punti senza metterli in gioco con certi approcci.
Questo è applicabile alla gara lunga di questa domenica, nella quale è consapevole che avrà difficoltà a tenere a bada Marco Bezzecchi ed Ai Ogura, così come Fabio Di Giannantonio. "Se posso lottare per la vittoria, ci proverò. Ma sarebbe bello lottare per il podio, che non ottengo dalla Thailandia", ha concluso il pilota spagnolo.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Raul Fernandez trionfa nella Sprint di Assen nella super doppietta Trackhouse
MotoGP | Trackhouse vuole chiudere il rinnovo di Raul Fernandez a Brno
MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati
MotoGP | Ogura: "Marquez ha capito prima il grip e ha potuto attaccarmi"
MotoGP | Marquez concede il bis a Brno e si rilancia nel Mondiale, sul podio Ogura e Bagnaia
MotoGP | Brno, Warm-Up: Aldeguer è il più veloce, ma occhio al passo di Marquez e Ogura
Ultime notizie
MotoGP | Fernandez: "Stiamo portando avanti buone conversazioni per continuare in Trackhouse"
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Qualifiche
MotoGP | Diggia: "A inizio anno eravamo più forti nelle Sprint, ora siamo dietro all'Aprilia anche in quelle"
MotoGP | Raul Fernandez trionfa nella Sprint di Assen nella super doppietta Trackhouse
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments