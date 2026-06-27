MotoGP | Bagnaia convinto: "Se fossi partito bene, sarei stato a lottare con Raul e Ogura"

Il settimo posto non è certamente il risultato che Pecco Bagnaia avrebbe sperato per la Sprint del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, ma il pilota della Ducati è riuscito a vedere un passo avanti anche nella gara breve di Assen. Secondo lui, infatti, si tratta di un risultato bugiardo, innescato da un errore in partenza che lo ha fatto arretrare subito di un paio di posizioni rispetto alla quinta che occupava in griglia.

Ed è un peccato, perché il piemontese è davvero convinto che il suo passo gli avrebbe permesso di puntare decisamente più in alto oggi, di lottare con le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez ed Ai Ogura, che si sono contese la vittoria.

"Sono solo partito male. Se fossi partito bene, sarei stato lì, a lottare con le Aprilia. Assolutamente. Quella piccola impennata è quello di cui tutti parlavano, ma onestamente è stata colpa mia. Sono andato vicino a prendere una penalità, perché stavo rilasciando la frizione con il semaforo ancora acceso. Quindi l'ho dovuta riprendere un attimo e appena l'ho rilasciata, la reazione è stata un po' brusca", ha raccontato Bagnaia ai giornalisti presenti ad Assen, tra cui quelli di Motorsport.com.

"E' stato un mio errore ma, a parte questo, sono rimasto bloccato troppi giri dietro a Marc. E non appena sono riuscito a superarlo, l'ho staccato e stavo andando a riprendere Martin. Per questo penso che il potenziale fosse alto, molto più alto di così. Potevo lottare con Raul e Ogura, ma con quella partenza è stato impossibile. Lavoreremo per domani, perché dobbiamo solo migliorare le vibrazioni sul lato sinistro. Ma, a parte questo, penso che ci sia il potenziale per lottare per la vittoria", ha aggiunto.

Tra le altre cose, il suo risultato è stato peggiorato da una penalità arrivata subito dopo la bandiera a scacchi. Il tre volte iridato aveva infatti tagliato il traguardo in sesta piazza, ma è stato arretrato alle spalle del compagno Marc Marquez, perché all'ultima chicane ha messo la ruota posteriore sul verde nel tentativo di superare Jorge Martin che lo precedeva. Una sanzione che però non lo convince fino in fondo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"E' uscito malissimo dall'ultima chicane, quindi ho cercato di passare all'interno, ma lui ha chiuso la traiettoria ed ho rischiato di urtarlo. Quindi mi sono dovuto spostare sul verde. Onestamente, volevo rivedere le immagini, perché penso che oltre metà della gomma fosse sul cordolo, quindi è una penalità un po' al limite. Forse il sensore è troppo vicino al cordolo e così non c'è margine d'errore. Voglio chiedere a Crafar il concetto di 'verde', perché la mia è stata una manovra di sicurezza e non l'ho neanche toccato completamente".

Anche oggi il suo problema sono state le vibrazioni, che in diverse situazioni gli hanno impedito di avvicinarsi a chi precedeva per attaccare: "Alle curve 7 e 15 vibrava da morire e non riuscivo a stare vicino agli altri, in questo caso a Martin. Ma so che anche Marc ha avuto lo stesso problema. Quindi è difficile da capire, perché qui non mi era mai successo prima, neanche ieri e stamattina. E' comparso nella Sprint e dobbiamo capire perché".

Infine, si è concesso una battuta sul fatto che le Sprint oggi non sembrano essere più un problema per lui. E fa ancora un po' male ripensare all'approccio sbagliato che aveva nel 2024, che gli costò il titolo nonostante 11 vittorie domenicali.

"Forse ci sono arrivato due anni troppo tardi a capire cosa devo fare nelle Sprint. Ora capisco quando è il momento di provarci e quando invece di pensare solo a finire. E prima non era così, alcune volte ho esagerato. Penso che con i punti che ho fatto nelle Sprint quest'anno, forse avrei vinto il titolo nel 2024, quindi è un passo avanti", ha concluso.