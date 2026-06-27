MotoGP | Luca Marini sta negoziando il suo arrivo in KTM Tech3 nel 2027
L'italiano Luca Marini concluderà la sua avventura di tre anni in Honda a fine stagione, e tutto lascia pensare che la sua prossima destinazione sarà il team KTM Tech3 di Guenther Steiner, con il quale è già in trattativa.
Il mercato piloti della MotoGP ha iniziato a ufficializzare i primi movimenti dopo la firma dell’accordo commerciale tra il campionato, i costruttori ed i team della classe regina. Un "patto della concordia" che è andato in scena a Brno la settimana scorsa ed è stato chiuso proprio questo mercoledì.
Ad Assen, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio d'Olanda, le conversazioni tra i piloti che stanno ancora cercando una sistemazione e le due squadre che dispongono ancora di qualche posto libero per il prossimo anno, Tech 3 e Trackhouse, si sono intensificate. E una di quelle che attira maggiormente l'attenzione è quella che stanno portando avanti i rappresentanti del pilota italiano Luca Marini con la struttura satellite della KTM, ora nelle mani di un gruppo di investitori il cui volto principale è l'ex team principal della Haas in Formula 1, Guenther Steiner.
Secondo quanto appreso da Motorsport.com, dopo tre stagioni con la Honda, Marini non resterà con il team ufficiale HRC nella prossima stagione e sta negoziando il suo passaggio in Tech3, il team satellite della KTM. La dirigenza della scuderia francese è interessata al pilota italiano. Tuttavia, c’erano state alcune riserve da parte del costruttore. Questo venerdì, ad Assen, Marini ha avuto un primo incontro con il direttore di KTM Motorsport, Pit Beirer, al termine del quale l’ex pilota di motocross si è detto "impressionato" dall’italiano, dando il via libera alle trattative.
Vinales si vede fuori dalla KTM
KTM ha un contratto con Enea Bastianini e con Maverick Vinales fino alla fine dell'anno, con una clausola che consente al costruttore di rinnovarli, automaticamente ed unilateralmente, fino al 30 giugno.
Né il costruttore austriaco né Tech3 hanno intenzione di esercitare tale estensione di contratto. In questo modo, martedì prossimo Enea potrà legare ufficialmente il suo futuro a Trackhouse, mentre Vinales resterà senza moto per la prossima stagione, come lui stesso ha denunciato giovedì, puntando il dito contro il costruttore di Mattighofen.
Secondo quanto appreso da Motorsport, Tech3 starebbe trattando con il giovane talento australiano della Moto2 Senna Agius, che occuperebbe l'altro posto del team, il che automaticamente non solo lascerebbe fuori Maverick, ma anche Brad Binder. Nell'orbita di KTM nelle ultime 15 stagioni, sette delle quali in MotoGP, il sudafricano resterebbe ugualmente senza posto all'interno della struttura, visto che Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio formeranno la line-up del team ufficiale del 2027.
Bulega, molto vicino a VR46
Con Marini sulla rampa di lancio in direzione Tech3, le porte del team di suo fratello, Valentino Rossi, la VR46, si aprono definitivamente per Nicolò Bulega, pilota ufficiale Ducati nel Mondiale SBK. Leader indiscusso del campionato delle derivate di serie in questo momento, Bulega è sotto contratto con il costruttore italiano per effettuare cinque test quest'anno con la MotoGP da 850cc. Inoltre, l'italiano vuole fare il salto nella classe regina e, alla fine, sembra che Ducati potrà sistemarlo nella struttura del #46.
Al momento, l'operazione non è chiusa, poiché devono essere negoziati alcuni punti importanti dell'accordo, come quale parte dello stipendio e della moto pagherà il costruttore, e quale il team.
Marini ha rinunciato a utilizzare il "jolly" del ritorno nel team di suo fratello, poiché ritiene che questa manovra giocherebbe a suo sfavore a livello di credibilità. "Per qualità e carattere, per noi recuperarlo sarebbe molto interessante, ma lui ha deciso di cercare il suo futuro altrove e dobbiamo rispettarlo. Con Bulega stiamo parlando, è un'opzione, ma non l'unica", hanno assicurato a Motorsport.com dal team con sede a Tavullia.
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