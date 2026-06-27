MotoGP | Marquez: "Se storicamente Assen mi risultava difficile, quest'anno lo è un po' di più"

Diceva Marc Marquez al suo arrivo ad Assen, una pista che storicamente ha sofferto anche quando stava bene, nonostante abbia vinto tre volte in MotoGP, che doveva essere uno degli ultimi circuiti in cui gli sarebbe toccato soffrire dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, non essendo passato nemmeno un mese dal suo ritorno in pista. Non si sbagliava, e la giornata di questo sabato ne è stata una prova evidente.

Dopo essersi qualificato settimo sulla griglia di partenza, il suo peggior risultato finora nella stagione 2026, il campione del mondo in carica ha affrontato la Sprint del Gran Premio dei Paesi Bassi con le Ducati nel secondo gruppetto, dietro alle Aprilia, qui onnipotenti.

Il pluricampione di Cervera ha cercato di posizionarsi davanti in partenza, anche se le RS-GP di Trackhouse e la Ducati di Fabio Di Giannantonio hanno finito per prendere il comando. Dietro, sono rimaste le Aprilia del team ufficiale, che si sono date battaglia, permettendo a Marc e a Pecco Bagnaia di provare ad approfittarne. Alla fine, però, sia Marco Bezzecchi sia Jorge Martin sono rimasti davanti, quarto e quinto.

La battaglia interna nel team ufficiale Ducati sembrava destinata a favorire Bagnaia, che dopo un paio di tentativi di sorpasso è riuscito a superare un tenace Marc. Ma l'italiano ha toccato il verde della chicane conclusiva nell'ultimo giro, cosa che ha provocato una penalizzazione con la perdita di una posizione. Così Marquez, che ha tagliato il traguardo settimo, è potuto salire al sesto posto, per minimizzare la sua perdita nella classifica generale, chiudendo a 42 punti dal leader, Bezzecchi.

Quando gli è stato domandato se si aspettasse di soffrire di più, Marquez ha iniziato dicendo: "Bene, è andata bene. Cioè, uno soffre quanto vuole. Però abbiamo visto nelle prove che eravamo da settimo o ottavo posto. Quella era la posizione, alla fine ci hanno regalato la sesta con la sanzione a Pecco. Ma va beh, un punto in più, un punto in meno. L'importante è che abbiamo continuato a fare giri, però sì, qui il weekend si è messo in salita".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il #93 ritiene di essere indietro per un suo limite, non della Ducati ad Assen rispetto alle Aprilia: "Ci sono due Ducati davanti, quindi la moto ha qualcosa in più. È un circuito che storicamente mi creava difficoltà, quest'anno un po' di più".

Un segnale di questo sono stati i suoi problemi in Q2 nel segnare un tempo da prime due file. Gli hanno infatti annullato in ben due occasioni il suo miglior tempo per aver ecceduto i limiti della pista: "Ho tagliato sempre nello stesso punto. Dopo lì arriva un cambio di direzione molto rapido, quindi cercavo di tagliarlo alla perfezione per dover fare meno forza ed entrare più veloce nella curva a sinistra. Ti lasci due palmi, ma sei a 300 Km/h. Quindi non ho potuto evitare un piccolo movimento in entrambe le occasioni. Nel giro veloce che ho fatto dopo non sono più andato a cercare tanto la prestazione, ma ad assicurarmi un giro".

Infine, interpellato sulla prima partenza reale senza abbassatore anteriore, ha indicato: "È andata bene. Dal punto in cui si lascia la frizione fino alla frenata, è difficile. Perché la ruota è molto in aria. Però è vero che il punto di frenata, fino alla curva, è più sicuro", ha concluso.