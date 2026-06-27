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MotoGP | Raul Fernandez trionfa nella Sprint di Assen nella super doppietta Trackhouse

Secondo successo del sabato stagionale per lo spagnolo, che precede la RS-GP di Ogura. Di Giannantonio completa il podio con la Ducati VR46, mentre alle sue spalle c'è una bella bagarre tra Bezzecchi e Martin, con il riminese a spuntarla. Marquez eredita il sesto posto, perché Bagnaia viene arretrato di una posizione a causa di un track limit.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo il poker delle qualifiche, l'Aprilia ha piazzato una doppietta anche nella Sprint del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, ma la sorpresa è che a firmarla sono state le due RS-GP griffate Trackhouse Racing, con Raul Fernandez che è andato a centrare la sua seconda affermazione stagionale in una gara breve del sabato, dopo quella del Mugello.

Un successo pesante per il pilota spagnolo, che ha dimostrato una volta di più di meritarsi la conferma nella squadra di Justin Marks, che non è ancora ufficiale ma che ormai dovrebbe essere cosa fatta. Raul così è riuscito a riscattare anche la beffa di stamattina, quando la pole position gli era stata portata via per un track limit. 

Sul podio con lui però c'è anche un ottimo Ai Ogura, che ha colto così la sua terza piazza d'onore consecutiva, oltre ad un Fabio Di Giannantonio che si è preso ancora una volta la palma di miglior pilota Ducati, riducendo ancora quindi il gap nei confronti della vetta della classifica iridata.

Al via, in realtà, è stato il poleman Jorge Martin a prendere il comando delle operazioni, seguito proprio dalle due RS-GP di Trackhouse e da quella di Marco Bezzecchi, che però ha commesso quasi subito un errore, finendo così alle spalle anche della Ducati di Di Giannantonio.

La leadership di "Martinator" però è durata solamente tre giri, perché Fernandez ha voluto far capire da subito che ne aveva di più. Una volta in testa, infatti, Raul ha subito dato uno strappetto sugli inseguitori, favorito anche da una sbavatura di Martin, che andando largo è stato infilato sia da Ogura che da un "Diggia" che poco dopo ha scavalcato con grinta anche il giapponese, provando a rifarsi sotto.

Mentre Fernandez poi ha proseguito alla bandiera a scacchi senza scoprire mai il fianco agli inseguitori, centrando così un successo meritatissimo, alle sue spalle "Diggia" ha accusato un calo nella seconda parte di gara e questo ha permesso ad Ogura di andare a riprendersi il secondo posto, regalando così a Trackhouse una doppietta indimenticabile, la sua prima in MotoGP. Nonostante il calo già citato, il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è riuscito comunque nel finale a trovare la forza per conservare il quarto podio stagionale in una Sprint, l'ennesimo risultato prezioso di un 2026 fin qui da incorniciare.

Alle spalle del terzetto di testa, una volta che le due Aprilia ufficiali si sono ritrovate in quarta ed in quinta posizione, hanno dato vita ad un duello piuttosto acceso, con Bezzecchi che ci ha provato in diverse occasioni e Martin che è sempre stato capace di reagire, almeno fino al settimo giro, quando il riminese ha incrociato con decisione alla curva 12, mandando largo il vicino di box.

Quando ha conquistato la quarta piazza, il leader iridato ha provato ad andare a riprendere anche Di Giannantonio, ma forse avrebbe avuto bisogno di un paio di giri in più per concretizzare il sorpasso e alla fine quindi si è dovuto accontentare della "medaglia di legno". Un risultato che comunque gli consente di riguadagnare un punticino su Martin, riportando il gap a 9 lunghezze.

Dopo aver subito il sorpasso, il campione 2024, infatti, ha dovuto soprattutto badare a difendersi le spalle dal ritorno della Ducati di Pecco Bagnaia. Il piemontese ci ha provato fino alla fine, forse anche troppo, perché nell'incrocio dell'ultima chicane ha toccato il verde oltre il cordolo e questo gli è costato una penalità. La Direzione Gara lo ha infatti arretrato di una posizione, regalando così la sesta a Marc Marquez, risceso quindi a -42 dopo una prova decisamente più in ombra rispetto alle ultime uscite.

Buona invece la gara di Enea Bastianini, che non solo si è tolto la soddisfazione di essere il migliore tra i piloti KTM, ma nella seconda parte di gara è rimasto anche agganciato al trenino che lottava per la quinta posizione. L'ultimo punticino invece se l'è preso l'altra RC16 di Pedro Acosta, chiamato ad una bella rimonta dopo che nelle primissime fasi della corsa era andato largo nella ghiaia, scendendo addirittura al 14° posto.

Sono rimaste fuori dai punti, dunque, le Yamaha e le Honda, con Fabio Quartararo e Diogo Moreira che hanno chiuso rispettivamente in decima ed in 11° posizione. Il rookie brasiliano ha preceduto proprio l'altra RC213V di Luca Marini. Per completare il quadro degli italiani, non ha visto la bandiera a scacchi invece Franco Morbidelli, caduto senza conseguenze ad un paio di giri dalla fine.

La classifica finale della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

20'05.310

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

 0.362     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

 0.769     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

 1.030     6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

 2.430     5
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

 0.210     4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

       3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

 0.585     2
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

 4.361     1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

 1.536      
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

 0.677      
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

 1.172      
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

 0.119      
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

 0.312      
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

 1.099      
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

 0.773      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

 3.902      
18 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

 9.813      
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

 0.212      
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+2 Giri

17'28.962

 2 Giri   Incidente  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+8 Giri

8'18.579

 6 Giri   Ritirato  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+13 Giri

17.777

 5 Giri   Incidente  
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