MotoGP | Bezzecchi: "Bella bagarre con Martin, speriamo di rifarla più avanti domani"

Dopo aver comandato tutte le sessioni di prove libere del weekend, Marco Bezzecchi era indicato come il grande favorito per il Gran Premio d'Olanda di MotoGP, ma la giornata di sabato non gli ha dato le soddisfazioni che forse avrebbe meritato. In qualifica, una bandiera gialla lo ha probabilmente privato della possibilità di andare all'attacco della pole position, costringendolo a chiudere il gas e ad accontentarsi del terzo posto.

La Sprint poi si è confermata il suo tallone d'Achille anche su una pista storicamente amica come Assen, perché nella gara breve di oggi non è riuscito a ritrovare il passo che nel resto del weekend aveva mostrato anche con la gomma soft e alle fine non è andato oltre ad un quarto posto, curiosamente alle spalle delle altre due Aprilia del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez ed Ai Ogura, oltre alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, il riminese è riuscito almeno a guadagnare un puntino sul compagno Jorge Martin nella lotta per il titolo, portando il gap a 9 lunghezze, e forse è proprio questo a rendere almeno un pizzico meno deludente il bilancio di giornata.

"Sono soddisfatto al 50% perché tanto ormai sapete com'è che sono fatto e mi piacerebbe sempre fare un po' meglio. E' anche vero che, per come mi sono sentito soprattutto i primi giri di questa Sprint, è stato il massimo che sono riuscito a fare, perché purtroppo ho faticato un po' e ho perso subito 3-4 posizioni", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti ad Assen, tra cui quelli di Motorsport.com.

"I primi giri non sono riuscito ad essere incisivo, non riesco ancora ad essere incisivo come mi piacerebbe, poi pian piano miglioro durante la Sprint e viene fuori un ritmo decente. Però tutto sommato è stata secondo me una buona giornata: una buona qualifica, che ci viene buona anche per domani, la Sprint dove purtroppo non ero al top, però ho portato a casa il massimo che ho potuto, quindi va bene", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quando poi gli è stato domandato se pensa di dover agire a livello personale o dal punto di vista tecnico per trovare una svolta in questo senso, ha spiegato: "Penso che sia sempre un mix. Alla fine tecnicamente si possono trovare mille soluzioni, ma alle volte il pilota fa di più con una piccola cosa il pilota che magari con mille modifiche di setting. Quindi io credo che chiaramente ci sarà da analizzare bene, da capire bene come poter fare, sia tecnicamente che io in termini di guida. Però, fortunatamente, nella bega di prenderla paga, alla fine Raul e Ogura sono stati bravissimi, sono stati veloci e quindi potremmo cercare di guardare un po' da loro".

Il duello con Martin è stato uno dei momenti più spettacolari della Sprint, ma Marco non ha nascosto che gli sarebbe piaciuto farlo per posizioni più nobili della quarta: "E' stata bella. Lui ha fatto un piccolo errore alla curva 8, io sono uscito normale, in realtà non come un proiettile, normale, però lui avendo fatto un errore ed è uscito un po' peggio. L'ho passato alla 9, ho sentito ovviamente il rumore, quindi sapevo che mi si sarebbe ributtato dentro e fortunatamente sono riuscito a incrociare. E' stata una bella bagarre, speriamo domani di farla un po' più avanti magari".

Riguardo alla doppietta delle due Aprilia del Trackhouse Racing, gli è stato chiesto se fosse stata una seccatura per lui: "Beh, il loro è un team satellite, ma le moto sono uguali. A me mi fa girare le palle non che siano loro, ma chiunque ci sia davanti. Ma penso che sia così anche per tutti i miei colleghi".

Ora si volta pagina e si comincia a pensare alla gara lunga che, con il passaggio anche alla gomma media, che rende più stabile la sua moto, è sempre stata il suo punto forte in questa stagione.

"Speriamo che sia così, nel senso che comunque la Sprint è passata. Speriamo di riuscire a fare un po' un miglioramento per domani. Questo weekend secondo me abbiamo lavorato bene, ho avuto un buon passo, però anche nelle prove con la soft avevo un passo migliore rispetto ad oggi nella Sprint. Quindi non voglio sedermi assolutamente, adagiarmi neanche un attimo: tornerò al box, lavorerò ed analizzerò qualsiasi cosa per cercare di migliorare per domani", ha concluso.