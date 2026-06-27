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MotoGP | Aldeguer si è fratturato la vertebra T7: weekend di Assen finito per il pilota di Gresini

Nella caduta avvenuta ieri alla curva 11, il pilota spagnolo ha riportato un nuovo infortunio, che sarà rivalutato nei prossimi giorni per capire se sarà necessario intervenire chirurgicamente. Nel frattempo è "unfit" e per lui il Gran Premio d'Olanda finisce qui.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

I sentori c'erano già stati nella serata di ieri, ma ora è arrivata anche la conferma: il Gran Premio d'Olanda di MotoGP è finito per Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing è stato infatti dichiarato "unfit" in seguito all'incidente di cui è stato vittima ieri, durante il turno pomeridiano.

Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ducati alla curva 11 e la scivolata era parsa abbastanza innocua. Il problema è che, una volta arrivato nella ghiaia, Fermin ha finito per rotolare in maniera abbastanza rovinosa e ha risentito subito dell'impatto.

Dopo essere stato trasportato inizialmente al centro medico del circuito, è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, visto che provava dolori al petto ed alla schiena.

Questa mattina poi la squadra faentina ha confermato che purtroppo questi esami hanno evidenziato una frattura della vertebra T7, che di fatto lo esclude dal resto del weekend di Assen, essendo stato dichiarato "unfit". Nei prossimi giorni poi dovrà essere valutata più in profondità l'entità del danno, per capire se sarà necessaria un'operazione chirurgica o meno.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"A seguito di una revisione medica, Fermin Aldeguer è stato dichiarato non idoneo dal direttore del centro medico, Angel Charte. Ha subito una frattura alla vertebra T7, che sarà valutata nei prossimi giorni", spiega la breve nota di Gresini.

Tra le altre cose, questo non è il primo infortunio di cui è stato vittima in questa stagione. Durante la pausa invernale, infatti, si era fratturato il femore sinistro in un incidente avvenuto in allenamento. Un infortunio dal quale non si è ancora ripreso completamente e lo si può capire perché quando cammina zoppica ancora abbastanza vistosamente.

Nell'altro lato del box, anche Alex Marquez ieri è stato vittima di un brutto highside nello stesso punto, ma il vice-campione del mondo dovrebbe essere regolarmente in pista nella FP2, avendo riportato solamente una contusione alla spalla destra e delle abrasioni alle braccia e alle mani. Nel suo caso, fortunatamente, non ci sono state conseguenze per la clavicola destra, operata poco più di un mese fa, in seguito al terribile incidente di Barcellona.

"Stavo cercando di spingere e ho commesso un errore con la moto che mi ha lanciato in aria. Fortunatamente sto bene, solo qualche graffio ma tutto okay. La clavicola sta bene, ora vedremo come mi sentirò domani mattina", aveva detto Alex nella serata di ieri.

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