MotoGP | Márquez soddisfatto: "È stato un weekend perfetto"
Il pilota Ducati si dichiara molto contento dopo la tappa in Indonesia, dove non aveva mai portato a termine un GP. Ora è a soli 2 punti da Martin e la lotta per il titolo si fa sempre più avvincente.
Marc Marquez ha l'abitudine di analizzare minuziosamente le tappe del calendario di MotoGP che lo attendono, per farsi un'idea di dove passare all'attacco e dove cercare di parare i colpi dei suoi rivali. I risultati di Mandalika, dove non era mai riuscito a tagliare il traguardo in nessuna delle gare lunghe a cui aveva partecipato, lo invitavano a essere più prudente che aggressivo.
Proprio per questo, i 22 punti conquistati grazie alla vittoria nella Sprint e al sesto posto di questa domenica gli sono sembrati una vera gloria. Infatti, solo Marco Bezzecchi ha totalizzato un bottino maggiore (25 punti). Jorge Martín, arrivato in Indonesia da leader con due punti di vantaggio sul pilota della Ducati, ha lasciato Lombok esattamente come era arrivato, circostanza più favorevole al #93 se si considera che ha affrontato uno dei circuiti che gli danno più filo da torcere.
"È stato un weekend perfetto. Sono molto contento di non aver perso nessun punto rispetto a Martín e solo tre rispetto a Bezzecchi. Se me lo avessero detto giovedì, avrei saltato di gioia", ha sintetizzato Márquez.
Sabato, lo spagnolo è riuscito a gestire a suo piacimento i 12 giri della Sprint, soprattutto dopo l’incidente di Bezzecchi e Raúl Fernández alla prima curva. Ma domenica, i due piloti dell’Aprilia, insieme a Martín ed Ai Ogura, hanno messo in mostra il potenziale che ci si aspettava dal gruppo del marchio di Noale su un tracciato in cui contano soprattutto fluidità e velocità in curva.
"Ovviamente, si vuole sempre di più. Ma abbiamo faticato, perché l’usura delle gomme era elevata e ho dovuto spingere al massimo dato che i tempi non venivano fuori facilmente. L’importante è che ho saputo resistere e sono stato il primo delle Ducati. Abbiamo salvato la situazione in un fine settimana piuttosto turbolento - ha spiegato il pilota di Cervera, che ha ammesso di aver dovuto fare qualche sforzo in più per non lasciarsi influenzare dalle delusioni del passato su una pista che quasi sempre gli aveva dato filo da torcere - Sono riuscito a superare molti problemi durante il fine settimana, concentrandomi sul presente e non sul passato, perché qui non avevo mai portato a termine un GP".
Riguardo alla vittoria di Bezzecchi, il catalano affronta la fase finale del campionato con la consapevolezza di trovarsi in una lotta a tre.
"Il Mondiale è una sfida a tre. Si è visto che può succedere di tutto. Bezzecchi ha vinto le ultime due gare dello scorso anno e le prime tre di quest’anno. Ma la cosa bella è che sto lottando contro due Aprilia", ha concluso il pluricampione, che in questi giorni resterà in Indonesia con la sua compagna, prima di partire direttamente per l’Australia, dove i ricordi sono molto più incoraggianti di quelli che lo perseguitavano a Lombok.
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