MotoGP | Bezzecchi: "Il Mondiale è più perso che vinto, bisogna prendersi qualche rischio. Oggi ha pagato"

Marco Bezzecchi deve essersi tolto un peso veramente enorme dalle spalle oggi a Mandalika. Dopo la domenica trionfale del Mugello, ci sono voluti oltre quattro mesi per tornare ad assaporare la gioia del gradino più alto del podio per il pilota dell'Aprilia.

Nel frattempo poi gliene sono successe di tutti i colori, non ultimo l'incidente al via della Sprint di ieri con Raul Fernandez, quindi sembrava essere davvero vittima di una sorta di maledizione, che lo colpiva soprattutto quando le chance di mettere tutti in fila sembravano importanti, come per esempio ad Assen o a Misano.

Questa volta però "Simply the Bez" ha fatto tutto bene. Ha commesso solo una piccola sbavatura andando lungo alla prima staccata e permettendo in questo modo al poleman Fernandez di incrociare per infilarlo. Poi però ha gestito a meraviglia il ritmo e ha aspettato il finale della gara per attaccare lo spagnolo del Trackhouse Racing e per involarsi verso la quinta vittoria stagionale, la 300° per un pilota italiano.

"Mi sento bene dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello, ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. Però la velocità c'era. Abbiamo lavorato bene tutto il weekend, quindi ho cercato di restare il più tranquillo possibile. Avevo solamente voglia di andare in moto, sia stamattina che poi oggi pomeriggio", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Sono molto contento, ci voleva. Era da tantissimo che non stavo in testa per un po'. Quindi è stato bello, non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va tutta la mia squadra, tutta l'Aprilia a casa, perché loro mi danno una gran forza e io cerco nel mio piccolo di darla a loro. È bello", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al Mugello il Mondiale sembrava indirizzato verso di lui, visto che aveva addirittura 102 punti di margine su Marc Marquez, ma poi ci sono state tante battute d'arresto e l'infortunio del Sachsenring a complicare tutto. Ora i punti da recuperare sono 46 sul compagno Jorge Martin e 44 sul ducatista, quindi è molto dura a cinque gare dalla fine, e l'unica opzione è attaccare.

"In questo momento la realtà è che è più perso che vinto, quindi bisogna prendersi sicuramente qualche rischio. Era quello che dovevo fare questo weekend e ieri non ha pagato. Oggi invece sì".

"Sono contento, ma alla fine la mia voglia di andare in moto è sempre la stessa perché mi diverto, mi piace. Io provo del piacere e quindi non vedo l'ora sempre di venire alle gare, di darmi da fare. Anche di soffrire alla fine, perché tanto le sofferenze sono quasi di più che le godure, però non bisogna mollare mai. I miei ragazzi lo sanno ed io anche".

Dopo l'incidente della Sprint, nel paddock si vociferava di un confronto tra tutti i piloti della Casa di Noale organizzato da Massimo Rivola. Al riminese quindi è stato domandato cosa fosse stato detto in quell'occasione dal CEO del reparto corse veneto.

"Cosa vuoi che ci dicano? Alla fine purtroppo, come ho detto, è stato un incidente di gara, che magari si poteva provare a evitare, forse sì, forse no, però alla fine cosa vuoi che ci dicano? L'importante è che tra di noi ci sia rispetto e ci siamo parlati, ci siamo scusati a vicenda delle cose che secondo noi avevamo sbagliato. Alla fine siamo due ragazzi intelligenti, quindi basta. Siamo partiti belli carichi oggi per cercare di fare il nostro Massimo io per conto mio, lui per conto suo ed è andata bene".

Infine, ha incuriosito la celebrazione della vittoria fatta con un macinino del pepe bianco, ma Marco non ha voluto chiarirne il significato: "Un po' di pepe ci sta sempre bene, ma diciamo che è una storia lunga con i miei amici a casa, in realtà anche con Kimi (Antonelli), ma ce la teniamo per noi".