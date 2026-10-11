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MotoGP | Mondiale: Martin mantiene 2 punti su Marquez, Bezzecchi torna a -46

Il weekend di Mandalika ha lasciato gli equilibri invariati al vertice: la vittoria della Sprint aveva portato in vetta Marc Marquez, ma Jorge Martin ha risposto con il podio domenicale per riprendersi il +2 della vigilia. Prova a rilanciarsi anche Bezzecchi, che con la vittoria torna a -46. Aprilia si riprende 12 punti su Ducati nel Costruttori.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - -
2 Spain M. Marquez Ducati Team 353 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 - - - - -
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 309 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 - - - - -
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 259 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - - - - -
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 258 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 - - - - -
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 245 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 - - - - -
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - -
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 172 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 - - - - -
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - - - - -
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - -
11 Italy E. Bastianini Tech 3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - - - - -
12 Italy L. Marini Honda HRC 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - - - - -
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 104 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 - - - - -
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - - - - -
15 Brazil D. Moreira Team LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - - - - -
17 France J. Zarco Team LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - -
18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 Australia J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 Spain M. Viñales Tech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 Spain P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 Japan T. Nakagami Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 Thailand S. Chantra Team LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 503 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 - - - - -
2 Ducati 491 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 - - - - -
3 KTM 311 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 - - - - -
4 Honda 165 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 - - - - -
5 Yamaha 97 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - -
2 Italy Ducati Team 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - -
3 United States Trackhouse Racing Team 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - -
4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - -
5 Italy Gresini Racing 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - -
6 Italy Team VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - -
7 Japan Honda HRC 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - -
8 France Tech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - -
9 Monaco Team LCR 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - -
10 Japan Yamaha Factory Racing 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - -
11 Italy Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

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