MotoGP | Mondiale: Martin mantiene 2 punti su Marquez, Bezzecchi torna a -46
Il weekend di Mandalika ha lasciato gli equilibri invariati al vertice: la vittoria della Sprint aveva portato in vetta Marc Marquez, ma Jorge Martin ha risposto con il podio domenicale per riprendersi il +2 della vigilia. Prova a rilanciarsi anche Bezzecchi, che con la vittoria torna a -46. Aprilia si riprende 12 punti su Ducati nel Costruttori.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Mondiale Piloti
|Pos
|Pilota
|Punti
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|355
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. Marquez Ducati Team
|353
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|309
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|259
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|258
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|245
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|236
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|172
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|166
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. Bastianini Tech 3
|122
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. Marini Honda HRC
|108
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|104
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|74
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. Moreira Team LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|59
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. Zarco Team LCR
|51
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. Mir Honda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. Miller Pramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|25
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. Viñales Tech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. Lecuona Gresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. Espargaro Tech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. Nakagami Honda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. Chantra Team LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|C. Crutchlow Team LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. Folger Tech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. Pirro Gresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mondiale Costruttori
|Pos
|Telaio
|Punti
|1
|Aprilia
|503
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|491
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|311
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|165
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|97
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
Mondiale Team
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Aprilia Racing Team
|664
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|519
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|495
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|362
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|306
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|304
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|147
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|139
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|125
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|99
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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