MotoGP | Martín: "Raúl e Bez superiori oggi, ma ho tenuto duro: solo così posso lottare con Márquez"

Nel grande dominio Aprilia andato in scena al GP d'Indonesia, Jorge Martín compie un altro bel passo verso il suo secondo titolo in MotoGP.

Fin dalla partenza, il portacolori ufficiale della Casa di Noale è stato molto attento a non commettere errori, accodandosi a Raúl Fernández e al suo compagno di squadra Marco Bezzecchi al traguardo.

La coppia di testa è scappata via velocemente fin dalla partenza e si è poi giocata il successo, andato al riminese con un bel sorpasso compiuto ad una decina di giri dalla fine ai danni del rivale di Trackhouse.

Martín, dal canto suo, è con pazienza risalito in terza posizione dopo il via, senza correre rischi inutili poiché in ottica campionato questo piazzamento significa tantissimo.

"Penso di aver fatto il massimo, Marco e Raúl sono stati un po' più forti di me per tutto il fine settimana. Ho provato a contrastarli, ma tutte le volte che li raggiungevo riuscivano poi a fare un ulteriore passo avanti, quindi era evidente che ne avessero di più", ha riconosciuto il Campione 2024.

"Forse avrei potuto giocarmela con Raúl che non stava benissimo, ma Marco era più forte di un paio di decimi nel tratto veloce; questo l'ho pagato per tutto il fine settimana, sia in Qualifica che nel passo gara".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Successivamente il madrileno ha anche ammesso le difficoltà avute fin dallo spegnimento dei semafori, dove è addirittura scivolato in sesta posizione.

"Al via non sono partito bene e ho perso parecchie posizioni, ma ho cercato di rimanere calmo e, pian piano, sono riuscito a tornare davanti a quelli che mi avevano scavalcato, mantenendo il mio passo senza forzare".

"Con la pressione bassa sulle gomme anteriori facevo molta fatica, ma con calma sono riuscito a ripassare Di Giannantonio e Márquez, quindi bene così".

Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che Jorge non aveva mai corso sul tracciato di Lombok con l'Aprilia, dato che nel 2025 era fuori per infortunio, dunque il risultato odierno è di maggior valore se consideriamo il 'salto nel buio' che ha dovuto fare fin da venerdì.

"Questa Aprilia è molto diversa rispetto a quella che avevamo ad inizio anno. Ho dovuto adattarmi ai miglioramenti che ogni volta l'azienda porta in pista, dimostrando che vuole vincere, con grinta e determinazione".

"All'inizio magari soffro perché non ho i riferimenti dello scorso anno, però riesco poi a migliorare pian piano, quindi ringrazio tutti gli uomini di Noale per il lavoro che fanno".

"Negli ultimi giri ho sofferto parecchio con le gomme e le condizioni fisiche, ma alla fine ho centrato il mio terzo podio di fila e ne sono davvero molto contento".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pur con 'Bez' capace di guadagnare qualcosina su di lui, lo spagnolo ha invece scavalcato nuovamente il suo avversario più pericoloso Marc Márquez, sesto al traguardo e ora a -2 in classifica da 'Martinator', che vanta un +46 sul collega romagnolo.

"Siamo ancora in lotta ed è la cosa importante, sono di nuovo in testa e continua questo scambio di posizione con Marc. Sarà una sfida durissima fino alla fine, ma darò tutto".

"Alla fine i Campioni devono avere tutto, fra determinazione ed intelligenza, non solo la velocità. Quando le cose non vanno bene bisogna sempre spingere e questo è l'unico modo per contrastare un pilota come Márquez. Farò del mio meglio e vedremo cosa accadrà".