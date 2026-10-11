MotoGP | Acosta: "La regola sulle pressioni gomme va cambiata, così ci fa sembrare degli asini"

Pedro Acosta ha criticato aspramente le tanto contestate regole sulla pressione degli pneumatici in MotoGP, affermando che i piloti sono stati fatti passare per “asini” nel Gran Premio d’Indonesia.

Il 22enne ha superato con facilità la Ducati ufficiale di Marc Marquez conquistando il quarto posto al settimo giro, dopo aver mostrato un ottimo ritmo nelle prime fasi di gara, nonostante fosse partito dalla nona posizione in griglia.

Ma quando la pressione del suo pneumatico anteriore Michelin ha superato il livello consentito, è stato costretto a cedere la posizione al rivale della Ducati rimanendogli in scia. I due hanno continuato a scambiarsi il quinto posto per i successivi 10-12 giri, e il modo in cui si sono concessi a vicenda la posizione ha reso lo spettacolo poco piacevole per i telespettatori.

La battaglia ha coinvolto anche Ai Ogura, con il pilota della Trackhouse che ha superato entrambi verso la fine della gara, completando così il poker Aprilia.

È stata la seconda giornata consecutiva in cui le regole sulla pressione degli pneumatici hanno influito in modo determinante sui piloti di testa, dopo che Jorge Martin era stato costretto a cedere la leadership per lo stesso motivo nella gara Sprint.

Acosta ha espresso chiaramente il proprio disappunto nei confronti del regolamento, affermando che il requisito minimo di pressione degli pneumatici dovrebbe applicarsi solo all’inizio di una gara.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sembriamo degli asini! Penso che Márquez avesse gli stessi miei problemi, perché ha lasciato passare anche me", afferma il pilota KTM.

"Capisco che dovremmo avere una pressione minima prima di partire per la gara, ma non si può decidere cosa succede durante il suo svolgimento. Ad esempio, ieri è successo con Martin: immagino che la sua gara fosse stata pianificata con pensando a Bezzecchi e Marc davanti. Non si può controllare ciò che fanno gli altri in questo caso".

“Penso che dovremmo avere una pressione minima prima di partire, e poi quel che succede, succede. Non si può fare nulla, dopo. Ho faticato per tutta la gara con la pressione della gomma anteriore e stavo perdendo tantissimo tempo: lasciavo passare Marc, poi lo sorpassavo di nuovo, poi lo lasciavo passare ancora, poi ricominciavo a sorpassarlo… poi Ogura ci ha raggiunti. Ed era più veloce di noi, tutto qui".

Márquez ha ammesso di aver avuto anche lui alcuni problemi con la pressione degli pneumatici, ma alla fine non è stato questo il fattore decisivo che gli ha fatto perdere terreno rispetto ad Acosta.

Un altro pilota della KTM, Maverick Viñales, è incappato nella violazione del regolamento, ricevendo una penalità di 16" per non aver rispettato il requisito minimo di pressione delle gomme. La penalità alla fine non ha avuto alcun impatto sui suoi risultati, dato che era già l’ultimo tra i piloti classificati, al 17° posto.