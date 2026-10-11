MotoGP | Fernández eroico, le dita rotte erano due: "A 14 giri dalla fine non ce la facevo più"

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Lo spagnolo è riuscito a tenere duro nonostante avesse due dita fratturate a seguito dell'incidente con Bezzecchi di sabato, chiudendo secondo a Mandalika, ma faticando enormemente.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raúl Fernández ha superato a pieni voti la dura sfida che lo attendeva questa domenica in Indonesia. Il pilota spagnolo era uno dei grandi favoriti a Mandalika, grazie al livello dimostrato fin da venerdì, al grande potenziale delle Aprilia e, a maggior ragione, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche.

Ma sabato tutto è andato storto, a causa di un effetto domino che ha coinvolto quattro piloti alla partenza della Sprint, in cui un contatto con Marco Bezzecchi lo ha fatto cadere, con conseguenti polemiche. Ma la cosa peggiore per lo spagnolo è che nella carambola ha subìto una frattura all’indice della mano destra. Sfortunatamente per lui, si tratta di una delle dita fondamentali per la guida, poiché è proprio quella che usa per frenare.

Fernández ha chiarito fin dal momento in cui ha saputo dell’infortunio che non sapeva se sarebbe riuscito a terminare la gara, ma che avrebbe spinto fino a dove avrebbe potuto. Questo per due motivi: perché non aveva solo un dito rotto, ma ben due, come ha confessato domenica al termine del GP, e perché l’infortunio lo ha costretto a ripensare il suo stile di guida per la gara lunga, frenando in modo diverso e ricominciando “da zero” la sua preparazione per la prova principale del fine settimana.

Ma il pilota di Trackhouse è stato fantastico: ha conquistato la prima posizione alla partenza, rimanendo in testa finché la sua condizione fisica non ha più retto. Bezzecchi, secondo, lo ha infine superato al 19° giro dei 27 previsti, dopo averlo pressato a lungo.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ciononostante, il ragazzo di San Martín de la Vega si è detto soddisfatto del risultato, soprattutto per quanto gli sia costato ottenerlo: "Stamattina mi sono svegliato pensando che non avrei corso. Parlare della gara è l’ultima delle mie preoccupazioni. Sento di aver dato tutto quello che avevo; è stata la gara più dura della mia vita”, ha detto il #25 a DAZN. 

"Stamattina ho dovuto cambiare il modo di frenare, e farlo con il dito medio. Ho l’indice rotto, non riesco a muoverlo. L’ho solo appoggiato sulla moto. Stamattina mi sono reso conto di avere due dita rotte, non solo una. Ho cercato di tenerlo segreto e mi sono concentrato per reimparare a frenare con un dito che di solito non uso".

In seguito, ha raccontato i suoi problemi in gara: "Non stavo frenando come faccio di solito e sono andato largo diverse volte, consumando la gomma posteriore. A 13 o 14 giri dalla fine non ce la facevo più, sbagliavo molte staccate".

"Non avrei mai e poi mai pensato di poter salire sul podio.  Ieri è stata una giornata molto bella e allo stesso tempo molto difficile, oggi è stato il contrario. Ora bisogna recuperare bene, perché ci aspetta un altro circuito molto favorevole per noi. Non ho intenzione di andare a dormire arrabbiato per essermi rotto un dito", ha proseguito, pensando già a Phillip Island.

Infine, Fernández ha parlato dell’incontro che ha avuto in mattinata con i responsabili dell’Aprilia e con Marco Bezzecchi per calmare gli animi dopo quanto accaduto tra i due sabato: "Siamo due persone che resteremo in Aprilia il prossimo anno, e dobbiamo dare la migliore immagine possibile per il marchio. Dopo il Warm-Up abbiamo avuto un incontro con Rivola, Sterlacchini e Brivio, e sono stato molto chiaro con loro. Tra tutti si sono calmate le acque".

 

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