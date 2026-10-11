La MotoGP multerà di € 5.000 i piloti che non parteciperanno agli eventi promozionali

MotoGP Sports Entertainment Group ritiene che la presenza dei piloti agli eventi e alle iniziative promozionali del campionato sia fondamentale per l’immagine di questo sport, e la mancanza di attenzione che si è ripetuta nel corso di tutta la stagione ha portato i responsabili del Mondiale a definire una sanzione che, inizialmente, sarà di natura economica per coloro che non rispetteranno determinati requisiti minimi, secondo quanto appreso da Motorsport.com.

Questo sabato, i team hanno ricevuto un’e-mail dal campionato in cui venivano avvisati che, a partire proprio dalla domenica di Mandalika, sarebbero state applicate tali sanzioni economiche, a cominciare da una presenza minima al cosiddetto 'MotoGP Hero Walk'. Questo evento consiste in un incontro in un’area riservata dei circuiti tra i piloti e un gruppo di tifosi che pagano per partecipare, durante il quale si scattano foto e si firmano autografi.

Questa iniziativa con i tifosi, che si tiene ogni domenica dei GP dopo la 'Riders Parade' – il giro del circuito che i piloti compiono a bordo del camion scoperto –, è stata introdotta nel 2023 e, da allora, il campionato ha notato che i piloti riducono sempre più la loro presenza.

L’evento ha una durata di 20 minuti e si tiene proprio prima dell’inizio delle gare della Moto3; a partire proprio da questa domenica, i piloti che non rimarranno nell'area per almeno 10 minuti saranno sanzionati con €5.000, una multa che aumenterà in caso di recidiva.

Evento promozionale dei piloti della MotoGP durante lo scorso GP del Giappone Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Possibili sanzioni sportive

Per il momento, la circolare inviata alle squadre si limitava agli eventi di domenica mattina, in particolare al già citato 'MotoGP Hero Walk', ma potrebbe essere estesa ad altre iniziative. Inoltre, la multa di €5.000 è prevista come sanzione per la prima infrazione, ma aumenterà in caso di recidiva, mentre il Mondiale ha comunicato che imporrà sanzioni sportive, ancora da specificare, qualora la recidiva dovesse persistere.

Sebbene questa decisione arrivi dopo che è emerso che Marc Márquez aveva mandato un sosia alla gara di kart in programma domenica mattina in Giappone, alla quale non ha partecipato nemmeno Fabio Di Giannantonio, la MotoGP sta monitorando la situazione da settimane, pertanto non è stato il gesto eclatante del pilota Ducati a determinare questa situazione.

Per il momento, questa domenica in Indonesia alcuni piloti non hanno rispettato i 10 minuti minimi previsti di presenza al 'MotoGP Hero Walk', allestito nell’area del VIP Village nella Pit Lane di Mandalika, dove invece i presenti si sono fatti fotografare e hanno autografato cappellini e magliette per i fan sotto un sole cocente e un caldo soffocante, con temperature superiori ai 30 gradi. I piloti che non hanno rispettato il requisito dovrebbero già essere sanzionati.