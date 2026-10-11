MotoGP | Bezzecchi ritrova la vittoria nel poker Aprilia di Mandalika, Martin 3° torna leader

La maledizione è finita per Marco Bezzecchi. Quella vittoria che aspettava da fine maggio, dalla domenica trionfale del Mugello, è finalmente arrivata a Mandalika. Il pilota riminese si è imposto in una giornata destinata a rimanere nella storia dell'Aprilia, che ha piazzato ben quattro RS-GP davanti a tutti, cosa che non le era mai successa prima in MotoGP.

Stavolta "Simply the Bez" ha commesso una sola sbavatura, forzando un pelino troppo la prima staccata e permettendo così al poleman Raul Fernandez di incrociarlo e di prendere il comando delle operazioni. Lo spagnolo del Trackhouse Racing è stato stoico, perché nonostante l'indice della mano destra fratturato, che gli impediva di frenare come sempre, ha comandato il Gran Premio d'Indonesia per ben 18 dei 27 giri in programma.

Quando però Bezzecchi lo ha attaccato alla curva 1, nel corso del 19° giro, non ha potuto opporre resistenza. Anche perché, dopo aver controllato nella prima fase, il romagnolo ha letteralmente cambiato ritmo nel finale e si è poi involato solitario verso la sua quinta vittoria stagionale, la 300° di un italiano, forse tardiva però rianimare le speranze iridate, visti i 46 punti di ritardo dalla vetta della classifica.

Dopo aver subito il sorpasso, Fernandez comunque è stato bravissimo a condurre la sua RS-GP griffata Gulf per l'occasione al traguardo in seconda posizione. E Raul si merita senza ombra di dubbio un grande applauso, perché una volta arrivato al parco chiuso si è visto quanto fosse dolorante alla mano infortunata ieri.

Un avvio un po' in sordina, che lo aveva visto in sesta posizione nelle primissime fasi, ha impedito invece a Jorge Martin di fare meglio del terzo posto finale. Una volta che è riuscito a riportarsi in terza piazza, infatti, "Martinator" era ormai troppo distante dal tandem di testa. Dunque, ha preferito restare lontano dai guai e portare a casa 16 punti preziosi, che gli hanno permesso di riacciuffare la leadership iridata con 2 punti di margine su un Marc Marquez in evidente difficoltà.

Per il pilota della Ducati non sono da escludere dei problemi legati alla pressione della gomma anteriore, perché lo abbiamo visto scambiarsi più volte la posizione con Pedro Acosta, per il quale invece questo guaio sembrava davvero evidente. Ogni tanto, infatti, li vedevamo rialzarsi e cedere la posizione a quello che seguiva, manovra che sembrava volta a rialzarne il valore ed evitare di rischiare una penalità.

Purtroppo per loro, ad approfittare di questa situazione è stato Ai Ogura, che li ha ripresi e superati entrambi nel finale, andando appunto a completare il poker Aprilia con una bella rimonta dalla terza fila e con un sorpasso spettacolare ai danni di Acosta arrivato a tre giri dal termine. Il pilota della KTM, dunque, si è preso la palma di miglior pilota in sella ad una moto che non fosse una RS-GP, mentre Marquez alla fine si è dovuto accontentare del sesto posto, staccato di oltre 10 secondi dal vincitore.

Che potesse essere un weekend di sofferenza per la Ducati faceva parte dei pronostici, quindi non ci si deve sorprendere neanche troppo. Anzi, si potrebbe dire che alla fine la tappa di Mandalika ha sorriso a Marc, che riparte dall'isola di Lombok con una situazione di classifica immutata nonostante fosse evidente lo strapotere delle Aprilia su questa pista.

Il settimo e l'ottavo posto di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, ancora più distanziati, non ha fatto che confermare le difficoltà delle Ducati. In nona posizione invece c'è la migliore delle moto giapponesi, che è la Yamaha di Fabio Quartararo, che nella gara lunga è riuscito quindi a bissare il piazzamento della Sprint, precedendo la KTM Tech3 di Enea Bastianini.

Solo 12° invece la migliore delle Honda con Luca Marini, in un weekend nel quale è stato abbastanza evidente che le RC213V fossero in difficoltà. Due punticini poi se li è portati a casa anche Franco Morbidelli, 14° con la seconda Ducati della Pertamina Enduro VR46. La gara di Pecco Bagnaia invece è durata appena sei giri e poi si è conclusa con una scivolata alla curva 17, quella che immette sul rettilineo del traguardo. Curiosamente, lo stesso punto in cui era caduto anche lo scorso anno.