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MotoGP | Bagnaia cade a Mandalika: "Dovevo tenere su la pressione della gomma davanti e ho chiesto troppo alla moto"

Il Gran Premio d'Indonesia è durato solamente sei giri per il pilota della Ducati, che è caduto alla curva 17, esattamente nello stesso punto dell'anno scorso. Come diversi altri colleghi, il piemontese ha sottolineato però che la sua gara è stata condizionata dalla pressione della gomma anteriore.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il weekend di Mandalika era parso un passettino nella direzione giusta per Pecco Bagnaia, che finalmente era riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2 e nella Sprint aveva chiuso ottavo. Purtroppo, si è concluso però nel peggiore dei modi per il pilota della Ducati, perché la sua gara lunga è durata appena 6 giri ed è terminata con una scivolata alla curva 17. Curiosamente, nello stesso punto in cui era caduto anche un anno fa nel Gran Premio d'Indonesia.

Dopo la gara, il piemontese ha spiegato che purtroppo il valore della pressione della gomma anteriore è sceso al di sotto di quelli imposti dalla Michelin fin dai primissimi giri. Questo gli ha imposto di provare ad incollarsi a chi lo precedeva per farlo risalire, ma la sua Desmosedici GP non ne ha voluto sapere di assecondarlo, mandandolo ruote all'aria.

"Era molto in difficoltà, stavo faticando tanto, ma dovevo cercare di arrivare a prendere Marini per tenere su la pressione della gomma anteriore. Ma stavo chiedendo troppo alla moto, che in quel momento non voleva sapere di supportarmi. Avevo bisogno di un po' più di velocità e quando ho forzato, si è chiusa davanti", ha spiegato Bagnaia ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando poi gli è stato domandato se tutte le Ducati abbiano avuto questo problema legato alla gestione della pressione degli pneumatici, ha aggiunto: "Sì, questa pista non è molto facile, non ci sono tante staccate importanti e quindi è più difficile rispetto ad altre, anche per umidità, per temperatura e tutto per farla stare nel range giusto".

All'orizzonte, tra due settimane, c'è Phillip Island e anche quella rischia di essere una tappa complicata per lui: "Io sono in una situazione in cui, dall'inizio dell'anno, sono completamente senza grip dietro, quindi questo potrebbe essere molto problematico. Spero che si riesca a fare qualcosa per farla andare, almeno come le altre".

Infine, ha ribadito che, a prescindere dalla caduta, le prospettive per la gara di oggi non erano delle migliori. Al massimo si poteva ambire alla top 10: "Penso che sarei stato con Quartararo e Marini, più o meno quello", ha concluso.

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