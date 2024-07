MotoGP | Hamilton tratta il team di Gresini, ma non è l'unico!

La passione di Lewis Hamilton per le due ruote è nota da tempo. Nel dicembre del 2019, fresco vincitore del suo sesto titolo mondiale, accettò con grande entusiasmo l’offerta dello sponsor comune con la Yamaha MotoGP di un test sul circuito di Valencia. Lewis provò la M1 di Valentino Rossi, il quale a sua volta ebbe l’opportunità di salire sulla sua W08. Il team manager della Yamaha, Massimo Meregalli, fece fatica a trattenere Lewis ai box, impaziente di scendere in pista nonostante le temperature molto basse.

A distanza di cinque anni l’interesse di Hamilton per la MotoGP potrebbe andare oltre, con un impegno a tutto campo che lo vedrebbe coinvolto in prima persona. Non in casco e tuta, ovviamente, ma nelle vesti di proprietario di una squadra, operazione che Lewis sta valutando nelle ultime settimane.

Al momento lo staff di Hamilton è in una fase perlustrativa, ma quando Lewis decide di scendere in campo in prima persona le intenzioni sono sempre serie. In passato è già accaduto nella Extreme E, con il team X44, ed anche con l’acquisizione di una quota dei Denver Broncos, squadra di football americano.

La MotoGP non dispone però di nuove entry (l’unica extra è riservata alla Bmw) quindi l’ingresso nel mondiale può avvenire solo rilevando la proprietà di una squadra già esistente, da qui il condizionale che al momento è d’obbligo.

Fonti inglesi citano il team Gresini come un potenziale obiettivo, ma non è la sola squadra oggetto d’attenzioni. Molto dipenderà anche dalle indicazioni che arriveranno dalla Dorna e (appena arriverà l’okay dall’antitrust al termine del processo normativo) da Liberty Media, che vedrebbe indubbiamente di buon occhio un’operazione dall’enorme portata promozionale.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il passaggio in Ferrari nel 2025 comporterà per Hamilton un diverso assetto commerciale ed un programma MotoGP potrebbe rappresentare una soluzione alternativa per mantenere alcuni dei suoi sponsor personali in conflitto con aziende che supportano la Scuderia.

Rispetto all’impegno finanziario necessario per la presenza in Formula 1 i budget richiesti dal mondiale a due ruote sono decisamente più contenuti, un aspetto che potrebbe consentire anche una convivenza di più programmi.

La possibilità che l’operazione si concretizzi è legata per lo più alle decisioni che saranno prese in casa Dorna, gli unici ad avere una visione d’insieme che possa suggerire possibili trattative per rilevare una squadra. Il tempo a disposizione, qualora il programma intenda partire nel 2025, è agli sgoccioli, se invece l’operazione prevede l’esordio nel mondiale 2026 ci sarà più tempo per valutare tutte le opzioni possibili. Per Hamilton sarebbe un altro tassello nel mosaico che sta componendo in vista del suo ritiro dalle corse...