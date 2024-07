MotoGP | Ufficiale: rinnovo biennale per Alex Marquez con Gresini

La notizia era nell’aria da un po’ e Motorsport.com lo aveva anticipato lo scorso giovedì, ma oggi arriva l’ufficialità: Alex Marquez ha rinnovato con il team Gresini. Il pilota spagnolo resterà nella formazione faentina per altri due anni, avendo firmato un biennale che lo lega al team satellite Ducati fino al 2026.

La squadra di Nadia Padovani ha un contratto con Borgo Panigale per la fornitura di moto fino al 2025, ma il rinnovo con il pilota spagnolo lascia pensare a una fiducia reciproca su tutti i fronti. Alex, arrivato in Gresini lo scorso anno, ha subito ben figurato conquistando due vittorie nelle Sprint (Silverstone e Sepang) e salendo sul podio riscattandosi dopo gli anni difficili in Honda.

“Continuare in Gresini era il mio obiettivo principale”, afferma Marquez nel comunicato. “Da quando sono atterrato in questa realtà il mio target è stato quello di arrivare a ridosso dei migliori con costanza, ed è qualcosa che ancora non ho raggiunto. L’inizio di stagione non è stato come speravamo, ma la squadra è forte e so dove possiamo arrivare. Quindi semplicemente ringraziare Nadia per la fiducia e sono sicuro che ripagheremo presto con della pizza all’ananas celebrativa”.

Manca ancora lo step della vittoria in gara, che in questo 2024 è complicato per via di un adattamento non semplice alla GP23, ma il rinnovo biennale pone le basi di una crescita sia per il pilota che per il team, il cui obiettivo era mantenere entrambi i piloti per il 2025.

Con Marc l’intento non è riuscito, ma, come aveva anticipato Michele Masini in un’intervista rilasciata a Motorsport.com, la voglia di continuare con Alex per la motivazione e la voglia di far bene ha portato a siglare un accordo che durerà fino al 2026.

“Alex è il nostro pupillo”, afferma Nadia Padovani. “Da quando è arrivato ormai due anni fa la sintonia tra lui e la squadra è stata subito incredibile e si è consolidata gara dopo gara. Sappiamo qual è il suo potenziale, lo ha già dimostrato e ha solo bisogno di continuità. Rinnovare con lui era una mossa ovvia da parte nostra perché siamo consapevoli del suo valore fuori e dentro la pista. I risultati arriveranno anche quest’anno, ne sono assolutamente certa”.

Una volta confermato il rinnovo di Alex Marquez, resterà da capire chi sarà il suo compagno di squadra il prossimo anno. Con il passaggio di suo fratello Marc al team ufficiale Ducati, si libera una sella in Gresini e le voci circolate sono molte: da Fermin Aldeguer a… Toprak Razgatlioglu. Lo scopriremo alla prossima puntata del “Gresini Racing Films”.