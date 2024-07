MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Germania

Un ultimo sforzo e poi sarà il momento della pausa estiva. Prima però i piloti della MotoGP dovranno recarsi ancora al Sachsenring per disputare il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione 2024.

Nelle ultime uscite Pecco Bagnaia è parso quasi imbattibile, visto che è reduce da due doppiette al Mugello e ad Assen. Ma avrebbero potuto essere anche tre se non avesse commesso un clamoroso errore all'ultimo giro della Sprint di Barcellona, nella quale era lanciatissimo verso la vittoria.

Il paradosso è che, anche se ha vinto cinque delle prime otto gare domenicali, il campione del mondo in carica è ancora costretto ad inseguire nella classifica iridata, anche se ha ridotto il suo ritardo su Jorge Martin ad appena 10 punti. Questa settimana però si va a correre su una pista che è più congeniale ai suoi rivali: lo scorso anno fu proprio "Martinator" a firmare una doppietta, facendo capire a Pecco che poteva essere una minaccia concreta nella corsa al titolo.

Senza dimenticare che il saliscendi tedesco, con la sua prevalenza di curve a sinistra, è quasi come il giardino di casa per Marc Marquez, che si è imposto per ben 11 volte, 8 delle quali in MotoGP. Per il pilota del Gresini Racing, dunque, potrebbe rappresentare l'occasione ideale per provare ad andare a caccia della sua prima vittoria in sella ad una Ducati.

Ovviamente, saranno anche tanti altri gli outsider che proveranno ad inserirsi nella battaglia, a partire da Enea Bastianini, fresco del podio di Assen, o magari Maverick Vinales, ormai una presenza costante nelle posizioni di vertice con la sua Aprilia. Senza dimenticare le KTM, che dovranno provare a riscattare il weekend non particolarmente brillante vissuto in Olanda.

Bisognerà capire poi in che condizioni saranno gli acciaccati: Aleix Espargaro non ha corso domenica ad Assen dopo essersi fratturato la mano destra in una caduta avvenuta nella Sprint, ma spera di rientrare al Sachsenring. Da valutare anche le condizioni di Alex Rins, vittima di un violentissimo highside alla prima curva e rientrato subito in Spagna per valutare le sue condizioni.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione tv e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio di Germania



Il Gran Premio di Germania avrà il format tipico dei weekend europei che contengono anche il doppio round della MotoE, che come sempre correrà al sabato. Per quanto riguarda la MotoGP, la Sprint partirà alle 15 di sabato e la gara lunga invece alle 14 di domenica.

Venerdì 5 luglio



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 6 luglio



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 7 luglio



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di Germania



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta anche dei Gara 1 della MotoE al sabato e differita di Gara 2 alle 17:10.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint della MotoGP e di Gara 1 della MotoE al sabato. Differita delle gare delle tre classi (Moto3 alle 14:00; Moto2 alle 15:15; MotoGP alle 17:00) e di Gara 2 della MotoE (13:10) alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Germania



Sabato 6 luglio



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 7 luglio



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Partenza della gara Foto di: Alexander Trienitz

MotoGP 2024: scopriamo il tracciato del Sachsenring

Il Sachsenring è uno dei tracciati più particolari del calendario della MotoGP, per diversi motivi: perché è una pista molto tortuosa e non è larga come altre, perché è un circuito con prevalenza di curve a sinistra e non ha quasi nessuna curva a destra. Sono solo 3 su 13 (1, 3 e 11, dopo una successione di 7 sull'altra lato), e questo le rende punti critici per la temperatura degli pneumatici, nei quali è molto facile cadere.

Tuttavia, il tracciato tedesco è fondamentale per alcuni dei piloti in griglia. Soprattutto per Marc Marquez, che è il signore e padrone della pista, sulla quale ha vinto ben 11 volte (una volta in 125cc, due volte in Moto2 e otto volte in MotoGP: tutte le gare dal 2013 al 2019, e nel 2021). Tuttavia, nel 2023 l'otto volte campione del mondo ha vissuto uno dei momenti più difficili come pilota Honda, infortunandosi e non disputando la gara dopo aver subito ben cinque cadute durante il fine settimana.

Poiché il Sachsenring è un circuito corto, le gare del Gran Premio di Germania saranno tra quelle con più giri della stagione 2024. La gara lunga di domenica sarà di 30 giri, mentre la Sprint di sabato sarà di 15 giri. Inoltre, la Moto2 si svolgerà su 25 giri e la Moto3 su 23 giri, entrambe alla domenica.