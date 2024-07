MotoGP | Yamaha: Rins salta il Sachsenring, potrebbe correre Gardner

Alex Rins si è infortunato alla partenza della gara del Gran Premio d'Olanda di domenica, quando è stato vittima di un violento highside, riportando due piccole fratture alla mano destra ed una terza alla gamba sinistra.

Il pilota di Barcellona, che inizialmente aveva programmato di spostarsi da Assen al Sachsenring, si è recato direttamente a Madrid domenica pomeriggio, dove in serata è stato sottoposto ai primi esami presso la Clinica Ruber Internacional, che hanno evidenziato che fortunatamente le fratture al polso non erano gravi.

Lunedì mattina il pilota è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano destra per le fratture "non scomposte" del polso. Tuttavia, Rins aveva già programmato un intervento chirurgico lunedì della prossima settimana, al fine di rimuovere una delle viti che gli erano state inserite nella gamba destra lo scorso anno, quando aveva dovuto subire due operazioni in seguito al grave infortunio subito durante il Gran Premio d'Italia.

Il pilota e i suoi medici di fiducia hanno quindi deciso di procedere con la rimozione del perno che gli causava molto dolore, soprattutto quando camminava, ma non quando guidava la moto.

L'operazione è andata avanti fino al tardo pomeriggio, ma sembra che tutto sia andato molto bene e che tutto ciò che doveva essere sistemato sia stato risolto. Ora, in attesa di un annuncio ufficiale, Rins non correrà al Sachserning questo fine settimana e dovrebbe essere in forma per il GP di Gran Bretagna nella prima settimana di agosto.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, fue operado este lunes y se perderá el Gran Premio de Alemania Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La Yamaha convoca l'australiano Remy Gardner

Sebbene la Yamaha non sia obbligata a schierare un sostituto per questo fine settimana, in quanto non sono trascorsi i 10 giorni tra l'infortunio di Rins di domenica e l'inizio del GP di Germania di venerdì, che imporrebbero di trovare un secondo pilota, la squadra giapponese vorrebbe affrontare il weekend del Sachsenring con due moto in pista.

Con Cal Crutchlow, riserva e collaudatore della casa di Iwata, che sta ancora recuperando dall'infortunio alla mano destra che lo ha tenuto fuori dal GP d'Italia come wild card, la Casa giapponese sta attualmente effettuando uno scouting dei suoi piloti SBK e, come ha sottolineato GPone, Remy Gardner è attualmente il pilota più probabile per guidare la moto di Rins al Sachsenring.

Gardner, Campione del Mondo Moto2 nel 2021, ha partecipato al Campionato del Mondo MotoGP 2022 in sella ad una KTM per il team Tech3, una stagione in cui l'australiano non è riuscito a dimostrare il suo talento di pilota, perdendo il posto alla fine dell'anno, dopo aver colto un 11° posto a Barcellona come miglior risultato.

La Yamaha ha confermato a Motorsport.com la possibilità che Gardner partecipi al Gran Premio di Germania al posto di Rins, in attesa di un annuncio ufficiale.