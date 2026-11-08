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MotoGP | Bagnaia deve operarsi ma pensa positivo: "In realtà è stato uno dei migliori weekend del 2026"
Il pilota della Ducati rientrerà in Italia per essere operato tra domani e martedì alla doppia frattura al piede destro rimediata nel terribile incidente della Sprint del Qatar. Nonostante l'epilogo negativo, Pecco vede il bicchiere mezzo pieno perché a Lusail era finalmente riuscito a ritrovare quella competitività che gli mancava da troppo tempo.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 8 nov 2026, 10:18
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Gli esami a cui è stato sottoposto Pecco Bagnaia all'ospedale di Doha hanno confermato che il pilota della Ducati ha rimediato una doppia frattura al piede destro nell'incidente con Fermin Aldeguer avvenuto al primo giro della Sprint del Gran Premio del Qatar.
La novità rispetto al primo bollettino diffuso nella serata di ieri è che è stato confermato che il piemontese dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, che sarà effettuato in Italia nelle prossime ore, come annunciato dall'ufficio stampa della Casa di Borgo Panigale.
"In seguito alla caduta di ieri durante la Sprint del GP del Qatar, Francesco Bagnaia ha riportato una doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro. Rientrerà in Italia questo pomeriggio per sottoporsi ad un intervento chirurgico per stabilizzare l'infortunio. L'operazione dovrebbe svolgersi tra domani e martedì. Forniremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile. Grazie", spiega la nota diffusa nella mattinata di domenica dalla Ducati.
Un vero peccato per il tre volte iridato, che proprio a Lusail sembrava aver ritrovato il bandolo della matassa dopo tanta sofferenza. In qualifica infatti era riuscito a realizzare il quinto tempo e, dopo un'ottima partenza, era in lotta per le posizioni da podio nelle prime fasi della Sprint.
Ed è stato particolarmente sfortunato, perché è stato totalmente incolpevole nell'incidente di cui è stato vittima nel primo giro: Aldeguer ha centrato il posteriore della sua Ducati all'ingresso dell'ultima curva, finendo lungo nel tentativo di superare Pedro Acosta. Nella sfortuna però si può anche dire che gli è andata piuttosto bene, perché il suo volo e la successiva caduta sono stati davvero impressionanti ed avrebbero potuto avere conseguenze ben peggiori rispetto a due dita del piede destro fratturate.
La cosa curiosa è che Pecco, nonostante tutto, sembra vedere il bicchiere mezzo pieno. Perché è questo che traspare leggendo il messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattinata. Anche se rende parecchio l'idea anche di quanto abbia sofferto Bagnaia in questo suo ultimo anno da pilota ufficiale Ducati.
"Che posso dire? Tornerò prestissimo, ragazzi. È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto tu provi a cambiare le cose, semplicemente non vanno per il verso giusto. E non c'è nulla che tu possa fare al riguardo. Mi dispiace davvero, ma voglio prendere gli aspetti positivi da questo weekend, perché abbiamo passato fin troppo tempo nella frustrazione. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene", ha detto Pecco.
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