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MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha avuto una visuale privilegiata del contatto nella Sprint del Qatar tra Marquez e Bezzecchi, essendo subito dietro di loro. E un video pubblicato sui social ha mostrato uno scambio di opinioni sull'episodio interessante tra il romano e Marc.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 09:07

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Incidente di gara o il contatto tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi avrebbe meritato una penalità? E' questo il dilemma che ha animato la serata di Lusail dopo la Sprint del Gran Premio del Qatar di MotoGP.

Nel corso del quarto giro, il pilota della Ducati è andato un pizzico largo alla curva 1 e quello dell'Aprilia ne ha approfittato per infilarsi all'interno, rimanendo cucito al cordolo. Quando poi Marc è tornato verso la corda, ha trovato sulla sua strada la RS-GP del riminese e c'è stato un contatto nel quale ha avuto la peggio quest'ultimo, finendo a terra.

Dopo aver messo l'episodio sotto investigazione, allo Stewards Panel guidato da Simon Crafar sono bastati un paio di giri per prendere la sua decisione ed annunciare che non ci sarebbero state sanzioni. Decisione che in diretta non è stata accolta affatto bene dal box Aprilia, dove le telecamere hanno colto un Massimo Rivola particolarmente seccato.

La lettura come incidente di gara ci può stare, perché si è trattato di un contatto molto leggero, ma forse avrebbero potuto anche parlarne con i due diretti interessati dopo la gara prima di concedere il "no further action", come per esempio viene fatto in Formula 1 di fronte agli episodi più controversi.

Marquez si è difeso da subito dicendo di aver fatto semplicemente la curva come sempre: "Se le persone vogliono parlare, che facciano pure, ma per me è chiaro quello che è successo. Se guardate le immagini dall'elicottero, ho fatto la prima curva come sempre, andando un po' largo e cercando di chiudere la traiettoria".

Se c'è qualcuno che ha avuto una visuale privilegiata dell'accaduto, questo è senza ombra di dubbio Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 li seguiva in terza posizione. Quello che ha detto sul golf kart che riportava i piloti ai box dopo la premiazione della Sprint, dunque, è particolarmente interessante.

In un video pubblicato sui social, si rivolge a Marc e gli dice: "Bez è caduto davanti a me. Comunque devi guardare quando rientri c***o, lui era dentro dentro, era qui", spiega mimando la dinamica. A quel punto Marquez replica con quello che ha detto successivamente alle interviste: "Ma io non ho fatto niente di strano, quella era la mia linea da sempre, la facevo così ogni giro".

Sia chiaro, "Diggia" con questo non dice che il #93 debba essere sanzionato, anche perché il romano stava facendo praticamente la stessa linea di Marc, ma pare chiaro che ritenga che se avesse fatto più attenzione, probabilmente il contatto non ci sarebbe stato. Una lettura che conferma che però la decisione potrebbe essere stata almeno frettolosa.

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