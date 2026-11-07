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MotoGP Qatar

MotoGP | Marquez vince la Sprint in Qatar con l'ombra del contatto con Bezzecchi. Martin 3° non gli nega il match point

Il pilota della Ducati non viene sanzionato per il contatto che elimina dalla gara Bezzecchi e poi va a vincere. Un eroico Martin rimane secondo fino all'ultimo giro, poi cede a Di Giannantonio e questo concede a Marc la chance di chiudere i giochi domani. Paura per il botto di Bagnaia, che porta anche alla bandiera rossa.

Matteo Nugnes

Modificato: 7 nov 2026, 17:13

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP è destinato a continuare a far discutere. Prima perché nessuno o quasi voleva andare a Lusail. Ora perché la Sprint di questa sera è inevitabilmente destinata a creare polemiche. Marc Marquez si è infatti guadagnato la possibilità di giocarsi il primo match point iridato nella gara lunga di domani, ottenendo una vittoria che però è stata macchiata da un contatto che ha estromesso dalla battaglia un Marco Bezzecchi, che sembrava avere ottime chance di contendergliela.

Nel corso del quarto giro, infatti, il pilota della Ducati è andato largo alla curva 1. A quel punto l'italiano dell'Aprilia ha provato ad infilarsi all'interno. Quando poi il #93 ha provato a tornare sulla sua linea i due sono arrivati al contatto e ad avere la peggio è stato il riminese, che è scivolato.

L'episodio è immediatamente finito sotto alla lente d'ingrandimento dello Stewards Panel, che però dopo pochi minuti ha annunciato che non ci sarebbero stati provvedimenti. E il "bravi, bravi" carpito dalle telecamere a Massimo Rivola in quel momento dice molto della reazione che c'è stata all'interno del box della Casa di Noale.

Nonostante tutto, fino ad un giro dal termine uno stoico Jorge Martin era davvero ad un passo dal riuscire a spostare la contesa almeno a Portimao. Contro ogni pronostico, "Martinator" ha sfoderato una Sprint da protagonista, arrivando addirittura comandare per qualche breve frangente dopo il contatto tra Bezzecchi e Marc, al quale si era anche aperto l'airbag, ma favorito pure della scelta di passare dalla gomma posteriore media alla soft dopo la bandiera rossa che aveva interrotto subito la gara (poi ridotta da 11 a 10 giri), che gli ha permesso di rimontare con grinta dall'11° posto in griglia.

Per buona parte della gara, Jorge ha tenuto il ritmo di Marquez, che come lui aveva la soft, ma alla distanza si è dovuto rassegnare a lasciarlo scappare. A quel punto ha dovuto iniziare soprattutto a guardarsi le spalle dal ritorno di Fabio Di Giannantonio, che proprio all'ultimo giro è riuscito a portare la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 in seconda posizione, regalando a Marquez quei due punti in più che domani gli concederanno la chance di chiudere i giochi. Non sarà semplice comunque, perché dovrà per forza vincere e sperare in uno zero di Martin.

Abbiamo citato la bandiera rossa e bisogna dire che alla prima partenza ci sono stati attimi di grande apprensione per Pecco Bagnaia. Alla conclusione del primo giro, all'ultima curva, Fermin Aldeguer ha provato a superare Pedro Acosta, ma non ha considerato che davanti a loro c'era anche il piemontese, finendo per centrare in pieno il posteriore della sua Ducati.

Il problema è che il contatto ha innescato un vero e proprio effetto catapulta, che ha letteralmente lanciato in aria Pecco, che è caduto a terra in maniera molto rovinosa. Le immagini hanno mostrato immediatamente che il tre volte iridato era coscente, ma anche molto dolorante e quindi è stato portato via in barella e poi trasferito al Centro Medico. Per lui al momento si parla di due dita del piede destro fratturate, ma sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale. Aldeguer invece è stato sanzionato con una doppia long lap penalty che lo ha fatto chiudere 11°.

Ai piedi del podio, anche Raul Fernandez è stato stoico, riuscendo a chiudere quarto con la sua Aprilia Trackhouse, nonostante pure lui stia lottando con la frattura di due dita della mano destra rimediata in Indonesia. Molto solida anche la gara di Johann Zarco, quinto con la Honda LCR dopo essere stato anche quarto nelle prime fasi della corsa.

A punti ci sono anche due KTM, con il sesto posto di Pedro Acosta e l'ottavo di Enea Bastianini, tra i quali si è infilata l'altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura. Così come un punticino se lo è portato a casa Iker Lecuona, nono come sostituto di Alex Marquez sulla Ducati del Gresini Racing. Negativa la gara degli altri italiani, con Luca Marini e Franco Morbidelli che hanno chiuso rispettivamente 13° e 14°.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

18'46.450

12 2 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+0.862

18'47.312

0.862 9 3 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+1.519

18'47.969

0.657 7 4 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+2.700

18'49.150

1.181 6 5 J. Zarco Team LCR 5 Honda 10

+3.720

18'50.170

1.020 5 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+4.664

18'51.114

0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+4.858

18'51.308

0.194 3 8 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+5.582

18'52.032

0.724 2 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10

+8.082

18'54.532

2.500 1 10 D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+9.220

18'55.670

1.138 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+9.429

18'55.879

0.209 12 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+9.483

18'55.933

0.054 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+12.727

18'59.177

3.244 14 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.874

18'59.324

0.147 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+13.483

18'59.933

0.609 16 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 10

+19.373

19'05.823

5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 3

+7 Giri

5'42.730

7 Giri Incidente dns F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 0

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