MotoGP Qatar
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
Il pilota della KTM Tech3 non riesce a recuperare dall’infortunio alla spalla sinistra e questo sabato in Qatar ha ammesso che sta valutando la possibilità di fermarsi "anche se non verrò pagato per le due gare che mancano".
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 8 nov 2026, 09:51
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Qualche settimana fa, durante il weekend del GP d'Australia, Maverick Vinales ha ammeso a Motorsport.com: "Se resto a casa non vengo pagato". Questa cosa lo ha spinto a rientrare in modo affrettato, dopo diverse gare di assenza. Il pilota della KTM Tech 3 si è infortunato lo scorso anno in Germania, e da allora è passato due volte sotto ai ferri per operarsi alla spalla sinistra, un infortunio da cui non riesce a riprendersi del tutto.
Dal 12 luglio in Germania, Maverick è rimasto fermo fino all'inizio della tournée asiatica in Giappone, il 4 ottobre, ma da allora non è ancora riuscito a ritrovare la forma. Questo weekend, in Qatar, il pilota spagnolo è parso completamente disperato, perché il dolore alla spalla si è esteso al braccio e non ha la forza per gestire la sua KTM.
"Non ha senso continuare così, mi faccio solo male mentalmente. È girare tanto per girare. Comincio a non sopportare di non andare forte per colpa del fisico. Non so cosa sia meglio, se fermarmi completamente o continuare a girare senza senso. Domani posso partire e finire ultimo, ma non ne ho molta voglia. Quello che voglio è fermarmi e tornare al cento per cento, cosa che dubito accada quest'anno", ha detto.
Qualche settimana fa, Maverick aveva riconosciuto di essere tornato a correre, nonostante non fosse completamente recuperato, perché altrimenti non avrebbe percepito l'ingaggio. "Assolutamente, non verrò pagato. Non so ora come funzioni la questione, ma ovviamente, se non faccio le due successive (Portogallo e Valencia) non verrò pagato per quelle gare. Ma non mi importa. È più una questione emotiva e di prendermi cura di me stesso, è una situazione che mi colpisce molto".
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Non posso guidare, è orribile. Non so se sia la moto, se sia io. È la spalla in generale, non ho forza. Ho già iniziato il venerdì senza forza e tre weekend di fila sono troppi per me adesso in questo stato".
"Mi fa rabbia, sarebbe stato meglio fermarmi prima, cercare di recuperare e arrivare in buona forma in Portogallo, ma ormai non ci arriverò, manca pochissimo (due settimane), nelle condizioni in cui sono ora". Motorsport.com ha chiesto a Maverick se stesse valutando di non scendere in pista questa stessa domenica in Qatar. "Non lo so", ha detto.
"Devo pensarci bene, non so se sopportare ancora tutto questo. Non prendo nemmeno punti e manca metà della griglia, è ovvio che qualcosa succede, c'è qualcos'altro lì che non abbiamo individuato o di cui i medici non si sono accorti. Nelle curve a destra sono un altro pilota, non ha senso", ha concluso, in riferimento al fatto che l'infortunio è al braccio sinistro e da quel lato non riesce a guidare.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore
MotoGPMotoGP | Bezzecchi zen sul contatto con Marquez: "Non ha senso arrabbiarsi, è uno spreco di energie"
MotoGPMotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"
MotoGPMotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"
MotoGPMotoGP | Sospiro di sollievo per Bagnaia: si è "solo" fratturato due dita del piede destro
MotoGPMotoGP | Marquez vince la Sprint in Qatar con l'ombra del contatto con Bezzecchi. Martin 3° non gli nega il match point
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Germán Garcia Casanova
MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"
MotoGP
MotoGP
Qatar
14 h
MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"
MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"
MotoGP
MotoGP
Qatar
1 g
MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"
MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"
MotoGP
MotoGP
Qatar
1 g
MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"
More from
Maverick Viñales
MotoGP | Viñales ritrova la Q2: "Il mio limite è legato al dolore e qui ne sento meno, un sollievo!"
MotoGP
MotoGP
Malesia
8 g
MotoGP | Viñales ritrova la Q2: "Il mio limite è legato al dolore e qui ne sento meno, un sollievo!"
MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"
MotoGP
MotoGP
Australia
14 g
MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"
MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"
MotoGP
MotoGP
Giappone
30 g
MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"
More from
Tech 3
MotoGP | Bastianini ritrova la Top5: "Ora riesco a lavorare bene con il team e il pacchetto"
MotoGP
MotoGP
Malesia
4 g
MotoGP | Bastianini ritrova la Top5: "Ora riesco a lavorare bene con il team e il pacchetto"
MotoGP | Bastianini: "Una delle migliori giornate dell'anno, sogno sempre in grande!"
MotoGP
MotoGP
Malesia
8 g
MotoGP | Bastianini: "Una delle migliori giornate dell'anno, sogno sempre in grande!"
MotoGP | Bastianini minimizza le cadute: "Una colpa mia, l'altra no. Ma stavo andando bene e si può migliorare"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
29 g
MotoGP | Bastianini minimizza le cadute: "Una colpa mia, l'altra no. Ma stavo andando bene e si può migliorare"
Ultime notizie
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
13 min
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
F1 | Stella riconosce: "Russell era probabilmente il più veloce, Norris ha sfruttato l'occasione"
Formula 1
F1 Formula 1
Brasile
38 min
F1 | Stella riconosce: "Russell era probabilmente il più veloce, Norris ha sfruttato l'occasione"
MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
57 min
MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
WEC | Toyota alla peggior qualifica: "Siamo troppo lenti in tutte le condizioni, anche per la gara"
WEC
WEC WEC
6h di Monza
1 h
WEC | Toyota alla peggior qualifica: "Siamo troppo lenti in tutte le condizioni, anche per la gara"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti