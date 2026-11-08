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MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"

Il pilota della KTM Tech3 non riesce a recuperare dall’infortunio alla spalla sinistra e questo sabato in Qatar ha ammesso che sta valutando la possibilità di fermarsi "anche se non verrò pagato per le due gare che mancano".

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 8 nov 2026, 09:51

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Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Qualche settimana fa, durante il weekend del GP d'Australia, Maverick Vinales ha ammeso a Motorsport.com: "Se resto a casa non vengo pagato". Questa cosa lo ha spinto a rientrare in modo affrettato, dopo diverse gare di assenza. Il pilota della KTM Tech 3 si è infortunato lo scorso anno in Germania, e da allora è passato due volte sotto ai ferri per operarsi alla spalla sinistra, un infortunio da cui non riesce a riprendersi del tutto.

Dal 12 luglio in Germania, Maverick è rimasto fermo fino all'inizio della tournée asiatica in Giappone, il 4 ottobre, ma da allora non è ancora riuscito a ritrovare la forma. Questo weekend, in Qatar, il pilota spagnolo è parso completamente disperato, perché il dolore alla spalla si è esteso al braccio e non ha la forza per gestire la sua KTM.

"Non ha senso continuare così, mi faccio solo male mentalmente. È girare tanto per girare. Comincio a non sopportare di non andare forte per colpa del fisico. Non so cosa sia meglio, se fermarmi completamente o continuare a girare senza senso. Domani posso partire e finire ultimo, ma non ne ho molta voglia. Quello che voglio è fermarmi e tornare al cento per cento, cosa che dubito accada quest'anno", ha detto.

Qualche settimana fa, Maverick aveva riconosciuto di essere tornato a correre, nonostante non fosse completamente recuperato, perché altrimenti non avrebbe percepito l'ingaggio. "Assolutamente, non verrò pagato. Non so ora come funzioni la questione, ma ovviamente, se non faccio le due successive (Portogallo e Valencia) non verrò pagato per quelle gare. Ma non mi importa. È più una questione emotiva e di prendermi cura di me stesso, è una situazione che mi colpisce molto".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Non posso guidare, è orribile. Non so se sia la moto, se sia io. È la spalla in generale, non ho forza. Ho già iniziato il venerdì senza forza e tre weekend di fila sono troppi per me adesso in questo stato".

"Mi fa rabbia, sarebbe stato meglio fermarmi prima, cercare di recuperare e arrivare in buona forma in Portogallo, ma ormai non ci arriverò, manca pochissimo (due settimane), nelle condizioni in cui sono ora". Motorsport.com ha chiesto a Maverick se stesse valutando di non scendere in pista questa stessa domenica in Qatar. "Non lo so", ha detto.

"Devo pensarci bene, non so se sopportare ancora tutto questo. Non prendo nemmeno punti e manca metà della griglia, è ovvio che qualcosa succede, c'è qualcos'altro lì che non abbiamo individuato o di cui i medici non si sono accorti. Nelle curve a destra sono un altro pilota, non ha senso", ha concluso, in riferimento al fatto che l'infortunio è al braccio sinistro e da quel lato non riesce a guidare.

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