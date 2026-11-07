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MotoGP | Bezzecchi zen sul contatto con Marquez: "Non ha senso arrabbiarsi, è uno spreco di energie"

Il pilota dell'Aprilia sembra aver preso con filosofia il contatto che lo ha estromesso dalla Sprint del Qatar quando era in lotta per la vittoria e il fatto che Marquez non sia stato punito. L'unica cosa che contesta è il paragone che il pilota della Ducati ha fatto con il loro incidente dell'anno scorso in Indonesia, che ritiene fuori contesto.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 7 nov 2026, 19:39

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Era la sua ultima chance di tenere vive le poche speranze iridate che gli rimanevano e Marco Bezzecchi se la stava giocando anche piuttosto bene nel Gran Premio del Qatar. Oggi ha firmato una pole position stratosferica e alla partenza aveva preso il comando delle operazioni nella Sprint. La bandiera rossa generata dal bruttissimo incidente di Pecco Bagnaia però ha riazzerato tutto, imponendo una nuova partenza, che per il pilota dell'Aprilia non è stata altrettanto brillante.

Questa volta infatti si è fatto sfilare da Marc Marquez, anche se dopo un paio di giri sembrava evidente che avesse qualcosina in più. Al quarto giro, approfittando del fatto che il ducatista era andato leggermente largo alla curva 1, il riminese ha provato ad infilarsi all'interno, ma quando lo spagnolo è tornato verso il cordolo c'è stato un contatto e a farne le spese è stato proprio "Simply the Bez", che ha finito la sua gara scivolando nella via di fuga.

Chi si aspettava di ritrovarsi di fronte ad un Bezzecchi fumantino quando è stato il momento di affrontare le interviste sarà rimasto deluso però: "Non c'è molto da aggiungere a quello che mostrano le immagini. Ho provato a fare la mia linea, ero all'interno e un secondo dopo ero a terra. E' un qualcosa che può succedere, è andata così", ha detto Marco ai giornalisti presenti a Lusail, tra cui quelli di Motorsport.com.

Anzi, a sua reazione è parsa decisamente zen, perché ha detto di non essere arrabbiato per la mancata sanzione al #93: "Non ha senso ora arrabbiarsi, è uno spreco di energie. E' un qualcosa al di fuori del mio controllo, non è qualcosa che posso decidere io. Proviamo a rimanere concentrati per la gara di domani".

L'unica cosa che non gli è andata giù è stata quando gli è stato riportato che Marquez aveva paragonato l'incidente a quello dell'anno scorso in Indonesia, dicendo che lui stava facendo la sua linea e che è stato il pilota dell'Aprilia a non rendersi conto del differenziale di velocità.

"Non penso sia giusto tirar fuori un episodio completamente diverso, ma rispetto la sua opinione. Personalmente non sono d'accordo, perchè è stata una situazione diversa".

Quando poi gli è stato domandato se crede di essere stato privato di una vittoria, ha replicato: "Sicuramente avrei lottato per un buon risultato, che si fosse trattato di una vittoria oppure no. Dopo la prima partenza le cose stavano andando bene, mentre la seconda la partenza non è stata perfetta, ho avuto una piccola impennata, ma la gara stava andando davvero bene fino a quel momento. Di sicuro ho perso la possibilità di fare una bella gara. Se potessi lottare per la vittoria non si può mai sapere, ma sicuramente avrei lottato".

Quello di oggi è stato l'ennesimo zero del sabato per Bezzecchi in questa stagione. Ma anche lui non riesce ancora a darsi una spiegazione, a maggior ragione vista la sua grande velocità: "Quando riuscirò a spiegarlo a me stesso, me lo puoi chiedere di nuovo e ti risponderò", ha detto con un risata, rivolgendosi a chi gli aveva posto la domanda.

Le sguardo quindi ora si volge già a domani, quando c'è una nuova occasione per provare a vincere: "Prenderemo le cose positive di oggi, e ne abbiamo. Analizzeremo tutto e ci riproveremo. Partire bene è sempre importante, anche se su questa pista ci sono delle possibilità di sorpasso. Poi è una gara lunga, nella quale gestire il degrado della gomma sarà cruciale, quindi sarà completamente un'altra storia", ha concluso.

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