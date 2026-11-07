Ultime notizie

MotoGP Qatar

MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"

Jorge Martin ha completato una spettacolare rimonta questo sabato in Qatar, dall'undicesimo al terzo posto, continuando a complicare un po' le cose a Marc Marquez nella sua rincorsa al titolo della MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 7 nov 2026, 19:11

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Jorge Martin ha realizzato questo sabato a Lusail una delle più grandi prestazioni della stagione 2026 della MotoGP. 14 giorni dopo essersi fratturato il radio distale del polso destro a Phillip Island, lo spagnolo è salito sul podio nella Sprint del Gran Premio del Qatar, quantomeno per continuare a complicare il titolo ad un Marc Marquez che potrà laurearsi campione domenica, ma con possibilità remote.

E questo nonostante si fosse visto già da sabato mattina che "Martinator" stava facendo più fatica rispetto a venerdì. A dimostrarlo è stato l'undicesimo posto ottenuto in griglia di partenza, pur lamentandosi del fatto che un rivale lo avesse ostacolato. Anche la partenza della Sprint non è stata granché per il campione del mondo 2024, rimasto nella sua posizione originaria. Ma la bandiera rossa per l'incidente di Pecco Bagnaia e la ripartenza gli hanno dato un'altra opportunità, e lui l'ha sfruttata.

Il pilota di San Sebastian de los Reyes è arrivato al suo box lamentando una mancanza di grip sulla sua Aprilia, motivo che lo ha portato a cambiare la gomma posteriore media con cui era partito con una morbida, per la nuova prova programmata sulla distanza di 10 giri, uno in meno rispetto a quella originaria. La sua scommessa gli ha dato un risultato eccezionale.

Martin ha rimontato dalla sua posizione di partenza, poco a poco si è inserito nella lotta per il podio. Dopo aver superato Johann Zarco, si è portato terzo dopo aver passato Fabio Di Giannantonio, ha guadagnato un'altra posizione per la caduta di Marco Bezzecchi, ed è arrivato a prendere il comando su Marc Marquez dopo una bella successione di sorpassi. Alla fine, il leader del Mondiale gli ha restituito la manovra, e Di Giannantonio, che aveva la media, ha finito per passarlo nell'ultimo giro, quando le sue gomme sono calate.

Ma il #89 ha lasciato il segno con il suo terzo posto, guadagnandosi persino l'elogio di Gigi Dall'Igna, responsabile della Ducati, e lasciando Marquez con la necessità di vincere la gara lunga, sommata al fatto che lui non vada a punti, per laurearsi campione prima di Portimao.

"Ogni volta che sono in pista cerco di offrire un bello spettacolo. Cerco sempre di sorpassare, di dare il massimo. È stato difficile, negli ultimi giri stavo soffrendo parecchio, però, beh, ho tirato fuori il massimo e sono molto contento. Per prima cosa voglio mandare forza a Pecco, perché la caduta non è stata per niente bella, è stata brutta. Spero che non si sia fatto molto male".

"Dopo il suo incidente, ho deciso di montare la gomma posteriore morbida e credo che sia stata questa la chiave. Sono stato intelligente nel capire che con la media non mi trovavo molto a mio agio. E lì, anche se sono andato contro il mio team, sono riuscito a tirar fuori più degli altri", ha proseguito, lasciando intendere che in Aprilia fossero più favorevoli alla media posteriore.

Martin ha spiegato come ha sfruttato quanto accaduto tra Marquez e il suo compagno per attaccare: "Ho visto che Marc aveva l'airbag attivato, non stava perdendo molto, ma mi sono detto che quel momento era adesso o mai più. Dovevo provarci, però è vero che non è la stessa cosa sorpassare Marc rispetto agli altri, perché con gli altri potevo attaccare e andarmene, mentre Marc contrattacca sempre. Ho provato a resistere fino alla fine, ad aspettare che commettesse un errore, ma non è andata così. Sono le gare. Io ho dato il massimo. Per me essere qui è una vittoria, festeggiare un podio. Domani sarà dura, anche se intanto mi porto a casa questo podio".

Interrogato da Dani Pedrosa su cosa farà per recuperare, Martin ha spiegato: "Sono state due settimane dure, e il recupero è stato incredibile. Ho fatto un gran lavoro a casa. Mi sono gestito molto durante il weekend, non avevo mai fatto più di due giri di fila. È vero che poi in gara è un po' più un'incognita, ma ho già l'esperienza per poterla gestire. Sono arrivato molto fresco alla Sprint, oggi mi sono alzato con molto dolore, ma in gara sono stato bene. Vedremo domani come mi alzerò, sarà un'incognita. È chiaro che sarà un pochino peggio, sto facendo uno sforzo molto grande. Può darsi che con l'adrenalina riesca a mascherarlo, quindi non credo che la gara sarà un problema. Sarà dura, ma potrò resistere".

Pensando alla prova di domenica, il pilota di San Sebastián de los Reyes ha insistito su come la affronterà: "In questo momento ho dolore alla mano. Voglio andare a riposare. È chiaro che il titolo è sempre più difficile. Io posso solo concentrarmi sul guidare nel miglior modo possibile ed ottenere il massimo dei punti. Il resto non è nelle mie mani. Domani sarà lo stesso: credo di avere un buon passo per andare avanti, ma è chiaro che sarà molto lunga e soffrirò. Proveremo a portarla a Portimao, abbiamo visto che può succedere di tutto", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Germán Garcia Casanova





MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"



MotoGP



MotoGP



Qatar



9 h



MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"





MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"



MotoGP



MotoGP



Qatar



22 h



MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"





MotoGP | Marquez: "Martin sta tirando fuori la forza che ti dà lottare per un Mondiale"



MotoGP



MotoGP



Qatar



1 g



MotoGP | Marquez: "Martin sta tirando fuori la forza che ti dà lottare per un Mondiale"

More from

Jorge Martin





MotoGP | Marquez vince la Sprint in Qatar con l'ombra del contatto con Bezzecchi. Martin 3° non gli nega il match point



MotoGP



MotoGP



Qatar



2 h



MotoGP | Marquez vince la Sprint in Qatar con l'ombra del contatto con Bezzecchi. Martin 3° non gli nega il match point





MotoGP | Martin affronta una sfida "molto difficile" in Qatar: il dolore torna a farsi sentire in qualifica



MotoGP



MotoGP



Qatar



5 h



MotoGP | Martin affronta una sfida "molto difficile" in Qatar: il dolore torna a farsi sentire in qualifica





MotoGP | Pole stratosferica di Bezzecchi in Qatar davanti a Marquez, Martin è solo 11°



MotoGP



MotoGP



Qatar



6 h



MotoGP | Pole stratosferica di Bezzecchi in Qatar davanti a Marquez, Martin è solo 11°

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"



MotoGP



MotoGP



Qatar



38 min



MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"





MotoGP | Bezzecchi: "Molti pensano che volessi venire in Qatar per il Mondiale, mi sono solo fidato dell'organizzazione"



MotoGP



MotoGP



Qatar



1 g



MotoGP | Bezzecchi: "Molti pensano che volessi venire in Qatar per il Mondiale, mi sono solo fidato dell'organizzazione"





MotoGP | Lorenzo: "Aprilia tecnicamente superiore alla Ducati, ma Marquez è il Senna delle moto"



MotoGP



MotoGP



Qatar



1 g



MotoGP | Lorenzo: "Aprilia tecnicamente superiore alla Ducati, ma Marquez è il Senna delle moto"

Ultime notizie





MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



20 min



MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"





LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Qualifiche



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



23 min



LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Qualifiche





MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



38 min



MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"





F1 | Il GP di San Paolo rinnova per altri 5 anni: resterà in calendario fino al 2035



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



55 min



F1 | Il GP di San Paolo rinnova per altri 5 anni: resterà in calendario fino al 2035

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti