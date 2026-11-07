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MotoGP | Sospiro di sollievo per Bagnaia: si è "solo" fratturato due dita del piede destro

Il pilota della Ducati è stato vittima di un bruttissimo incidente nel corso del primo giro della Sprint in Qatar, venendo letteralmente lanciato in aria ed atterrando rovinosamente dopo essere stato centrato da Fermin Aldeguer. I primi esami parlano della frattura di due dita del piede destro, ma è da valutare un'eventuale operazione.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 7 nov 2026, 18:00

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La paura è stata grande, ma lo è altrettanto il sospiro di sollievo che possiamo tirare ora. Pecco Bagnaia è stato protagonista di un incidente impressionante nel corso del primo giro della Sprint del Gran Premio del Qatar di MotoGP, che ha portato anche all'esposizione della bandiera rossa, ma fortunatamente se l'è cavata solamente con la frattura di due dita del piede destro.

O almeno questo è la prima indicazione che è arrivata dal centro medico di Lusail, diffusa dall'ufficio stampa della Ducati: "Gli accertamenti medici iniziali effettuati su Francesco Bagnaia presso il Centro Medico del Lusail International Circuit hanno evidenziato due fratture al piede destro, che coinvolgono il quarto e il quinto metatarso. Il pilota sarà trasferito questa sera all'ospedale di Doha per ulteriori esami per determinare se le fratture richiedano un intervento chirurgico", ha spiegato il dottor Angel Charte, responsabile medico della MotoGP.

Come detto, per la dinamica dell'incidente, Pecco può ritenersi davvero fortunato, perché in diretta le immagini avevano davvero gelato il sangue. All'ingresso della ultima curva, alle sue spalle, Fermin Aldeguer ha provato ad attaccare all'interno Pedro Acosta. Il problema è che il pilota del Gresini Racing ha calcolato male gli spazi, perché andando lungo ha centrato il posteriore della Ducati di Pecco.

Questo contatto ha generato una sorta di effetto catapulta, con la sua Desmosedici GP che ha letteralmente lanciato in aria il piemontese, che poi ha avuto un impatto davvero duro con l'asfalto del circuito qatarino. Fortunatamente, le immagini hanno immediatamente mostrato che Pecco non aveva perso conoscenza ed interagiva con i commissari, che però lo hanno portato in barella fino all'ambulanza che successivamente lo ha condotto al Centro Medico, visto che era visibilmente dolorante.

Ora bisognerà capire se questa doppia frattura richiederà un'operazione chirurgica o meno. E nel caso in cui dovesse andare sotto ai ferri del chirurgo, la sua avventura in Ducati potrebbe anche essersi conclusa oggi e nel peggiore dei modi, visto che la stagione si chiuderà solo tra 21 giorni a Valencia. Un vero peccato, perché finalmente oggi il tre volte iridato era parso nelle condizioni di poter provare a togliersi un'ultima soddisfazione in Rosso prima di passare all'Aprilia. Dopo aver preso il via dalla quinta posizione, era infatti in lotta per le posizioni da podio.

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