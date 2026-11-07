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MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"

Il pilota della Ducati, che con la vittoria nella Sprint del Qatar si è guadagnato il match point iridato per domani, ritiene corretta la decisione di non sanzionarlo. Secondo lui, seppur in condizioni differenti, il contatto ha ricordato quello di un anno fa in Indonesia, con Bezzecchi che non si è reso conto di quanto fosse più veloce.

Matteo Nugnes

Modificato: 7 nov 2026, 18:55

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'impresa è lì, ad un passo, ma dopo la Sprint del Gran Premio del Qatar si è parlato più del contatto che ha estromesso Marco Bezzecchi che della vittoria nella Sprint con cui Marc Marquez si è ritagliato la possibilità di laurearsi campione del mondo per la decima volta nella gara lunga di Lusail di domani.

Non tanto per l'incidente in sé, che è stato un contatto abbastanza banale, ma perché in questa stagione la linea dello Stewards Panel era stata quella di andare a sanzionare quelle situazioni in cui un pilota finiva a terra. Questa volta, però, gli uomini diretti da Simon Crafar hanno deciso che non ci fossero le condizioni per sanzionare il pilota della Ducati.

Effettivamente, il contatto è stato molto leggero, e la dinamica appare abbastanza chiara: Marquez sembra leggermente largo alla prima curva e Bezzecchi ne approfitta per infilarsi all'interno, cucito al cordolo. Quando poi Marc torna verso l'interno, i due arrivano a toccarsi e ad avere la peggio è il pilota dell'Aprilia, che finisce la sua gara scivolando nella via di fuga.

Quello che ha aggiunto Marc è che nella sua visione non era affatto largo, perché quella è la traiettoria con cui ha sempre affrontato la curva 1. Anzi, ha spiegato che secondo lui la dinamica ricorda quella dell'incidente in Indonesia dell'anno scorso, perché è Bezzecchi a non essersi reso conto della grossa differenza che c'era in termini di velocità di percorrenza.

"Se le persone vogliono parlare, che facciano pure, ma per me è chiaro quello che è successo. Se guardate le immagini dall'elicottero, ho fatto la prima curva come sempre, andando un po' largo e cercando di chiudere la traiettoria. Per me è stato un tipo diverso di incidente, perché è anche un tipo di curva diverso, ma è simile a quello in Indonesia l'anno scorso: Bezzecchi è più veloce di chiunque altro qui, soprattuto in fase di ingresso e non ha realizzato che noi siamo lenti. Lui aveva la gomma media e io la morbida, ma non riuscivo a stargli dietro", ha detto Marquez ai giornalisti presenti a Lusail, tra cui quelli di Motorsport.com.

Tra le altre cose, anche se ha potuto proseguire, l'impatto ha creato qualche difficoltà anche a Marc, che a sorpresa per qualche istante si è ritrovato alle spalle di un sorprendente Jorge Martin.

"Nel contatto poi mi si è anche aperto l'airbag e per 3-4 curve non riuscivo a guidare. Ed è vero che quando Martin mi ha superato, non me l'aspettavo per niente che fosse in quella posizione. Lì mi sono detto: 'Beh, va bene, è ora di spingere di nuovo'. E lì ho spinto in modo diverso, ho corso qualche rischio in più, perché dovevo assolutamente rimanere davanti a Martin, a tutti i costi".

Vista la velocità di Bezzecchi, ieri aveva detto che avrebbe firmato per il secondo posto nella Sprint, ma poi alla ripartenza la sua idea si è modificata: "La situazione è cambiata quando mi sono trovato in testa al primo giro. Alla prima partenza, Marco è partito bene e ha difeso bene la prima curva".

"Io ho provato ad attaccare. Come sapete, se voglio attaccare alla prima curva, lo faccio. Ma oggi non era la giornata giusta, perché sapevo che Marco era comunque più veloce di me. Quindi ho semplicemente cercato di sfruttare Marco per creare un distacco tra me e il terzo pilota. E ci sono riuscito. Il distacco c'era. Ma poi, nella seconda partenza, sono partito in testa. A quel punto ho cercato di difendermi".

Domani, dunque, avrà il primo match point per provare a conquistare il suo decimo titolo, l'ottavo in MotoGP, ma le condizioni sono particolarmente complicate, perché deve vincere la gara e sperare che Martin, sul quale ora ha 49 lunghezze di vantaggio, non faccia neppure un punto. Per questo sembra convinto che la contesa si possa spostare a Portimao tra due settimane.

"Domani non succederà né che io vinca la gara né che Martin non ottenga punti. Se non succede niente di strano, Bezzecchi vincerà la gara, perché è più veloce di tutti. Il nostro obiettivo sarà Diggia, che è molto veloce e qui sta guidando molto bene. E poi ci sono Raul, Ogura e Martin, che sono altri piloti con cui avremo una bella battaglia".

"Quindi, bisogna continuare a coltivare la pazienza, mattone dopo mattone, e non cercare di salire tre gradini di colpo. Qui può succedere di tutto. Mancano tre gare lunghe e due Sprint, e io resto concentrato come sempre e con la stessa mentalità, come si è visto oggi: non mi interessa il vantaggio che ho, perché ci sono ancora molti momenti da affrontare e tutti i punti sono importanti".

Infine, ha reso onore al suo rivale per la grande gara che ha fatto oggi, chiudendo terzo, nonostante stia convivendo con la frattura del radio destro rimediata due settimane fa in Australia: "Sappiamo quanto sia bravo Martin, è molto veloce. Sta guidando davvero bene. E sì, il fatto che sia in lotta per il campionato, oltre all'adrenalina e tutto il resto, è il miglior antidolorifico. Ed è un tipo davvero tosto, quindi ho grande rispetto per lui", ha concluso.

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