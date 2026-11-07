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MotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore

Il pilota dell'Aprilia ha evitato di fare polemica riguardo al contatto con Marc Marquez che lo ha estromesso dalla Sprint del Qatar, per il quale il ducatista non è stato sanzionato. Marco è già focalizzato a domani: una vittoria nella gara lunga, che rimanderebbe la festa del decimo titolo per lo spagnolo, varrebbe più di 1000 parole.

Matteo Nugnes

Modificato: 7 nov 2026, 20:59

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Che Marc Marquez sia il pilota più talentuoso della MotoGP, probabilmente il più talentuoso di tutti i tempi, non lo mette in dubbio nessuno. Solo un vero fuoriclasse avrebbe potuto compiere la clamorosa rimonta che lo ha portato da -102 a +49 nel Mondiale nello spazio di 12 Gran Premi e della Sprint vinta questa sera a Lusail.

Numeri che domani gli permetteranno di giocarsi il suo primo match point iridato nella gara lunga del Gran Premio del Qatar, che però non dipenderà esclusivamente da lui. Anzi, le condizioni da raggiungere sono abbastanza complicate: la prima è che il pilota della Ducati vinca la gara di Lusail, e questo non è uno scenario impossibile.

E' la seconda parte che appare più difficile, perché uno Jorge Martin capace di chiudere terzo a sorpresa nella Sprint, nonostante la frattura del radio destro ancora fresca, non dovrebbe portare a casa neanche un punto. La logica, dunque, porta a pensare che tutto si deciderà aritmeticamente tra due settimane a Portimao, anche se questa stagione ci ha già insegnato che non si può dare nulla per scontato.

Il vero peccato della serata qatarina, però, è che nel post-gara tutto questo abbia lasciato spazio soprattutto alle discussioni sul contatto che ha avuto per protagonisti proprio il nove volte campione del mondo e Marco Bezzecchi, con il pilota dell'Aprilia che ne ha fatto le spese, finendo ruote all'aria.

A far discutere non è tanto la natura del contatto in sé che, pur avendo avuto un'intensità tale da attivare l'airbag del pilota della Ducati, è parso leggero. Semmai è il fatto che, in un episodio che poteva avere un certo peso nella corsa al titolo, lo Steward Panel abbia frettolosamente deciso che non fosse necessario sanzionare la manovra del #93, senza aver avuto magari anche il parere dei diretti interessati prima di concedere il "no further action".

La dinamica di quanto accaduto al quarto giro ha visto Marquez andare leggermente largo alla curva 1, con Bezzecchi che ha provato ad approfittarne cucendosi al cordolo. Quando poi Marc ha provato a riportarsi verso la corda, il contatto è stato inevitabile. Un qualcosa che effettivamente può essere considerato anche un banale incidente di gara. Quello che stride però è che il metro utilizzato in questa stagione aveva praticamente sempre portato a delle sanzioni quando uno dei protagonisti è finito a terra.

Tra le altre cose, proprio Marquez era stato protagonista al contrario di un episodio nel quale in tanti avevano ritenuto che la commissione diretta da Simon Crafar avesse usato la mano troppo pesante, quando in occasione della Sprint inaugurale in Thailandia lo avevano costretto a restituire la posizione a Pedro Acosta per averlo "allungato" fuori dalla pista in un tentativo di sorpasso, servendo così la vittoria su un piatto d'argento al pilota della KTM.

E' vero, la gara era in una fase decisamente più calda, perché l'episodio era accaduto al penultimo giro. Inoltre era solo la prima gara del campionato, mentre oggi un'eventuale sanzione avrebbe molto probabilmente privato Marquez della possibilità di giocarsi il titolo domani. Dunque, per imporne una, bisognava essere assolutamente certi che fosse necessaria. Ma forse anche per questo avrebbe richiesto una decisione più ponderata e meno di getto.

In diretta, il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, non ha preso benissimo la cosa, con le telecamere che hanno carpito un suo applauso ed un "bravi, bravi", quando è arrivato il messaggio della mancata sanzione. Successivamente, però, la polemica si è accesa principalmente nei salotti televisivi, come sempre capita quando c'è di mezzo Marc, mentre i diretti interessati hanno provato a stemperarla.

"Non ha senso ora arrabbiarsi, è uno spreco di energie. E' un qualcosa al di fuori del mio controllo, non è qualcosa che posso decidere io", ha detto Bezzecchi quando ha incontrato i giornalisti, anche se non ha gradito che Marc abbia provato a comparare l'incidente di oggi a quello di un anno fa in Indonesia, quello in cui il nove volte iridato si era nuovamente infortunato alla spalla, per il quale era stato giustamente sanzionato il riminese.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bezzecchi è più veloce di chiunque altro qui, soprattuto in fase di ingresso e non ha realizzato che noi siamo più lenti", ha detto il pilota della Ducati, con il portacolori della Casa di Noale che invece ha replicato: "Non penso sia giusto tirar fuori un episodio completamente diverso, ma rispetto la sua opinione. Personalmente non sono d'accordo, perchè è stata una situazione diversa".

Tolto questo botta e risposta, i diretti interessati sembrano tutto sommato tranquilli, quello che bisogna capire però è come la gestiranno in pista domani, perché è facile ipotizzare che saranno di nuovo loro a giocarsi la vittoria. Anche se è chiaro che, dall'alto del suo +49 su Martin, Marquez potrebbe badare anche solo a stare lontano dai guai.

Del resto, lo ha anche lasciato intendere che vede difficile chiudere i conti domani: "Domani non succederà né che io vinca la gara né che Martin non ottenga punti. Se non succede niente di strano, Bezzecchi vincerà la gara, perché è più veloce di tutti".

E anche il riminese sembra già focalizzato a domani: "Prenderemo le cose positive di oggi, e ne abbiamo. Analizzeremo tutto e ci riproveremo. Partire bene è sempre importante, anche se su questa pista ci sono delle possibilità di sorpasso. Poi è una gara lunga, nella quale gestire il degrado della gomma sarà cruciale, quindi sarà completamente un'altra storia".

La "vendetta" migliore per Bezzecchi può essere proprio questa: evitare ogni polemica, vincere la gara e rimandare la sua festa di altre due settimane...

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