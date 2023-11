Il paddock di Imola sott'acqua: il Santerno ha rotto gli argini

Ci risiamo. Nella notte è nuovamente esondato il fiume Santerno che ha rotto gli argini e ha allagato il paddock 2 dell’Enzo e Dino Ferrari, il circuito di Imola.

L’allerta meteo che era stato diramato dalla Protezione Civile aveva messo in allarme tutto il comprensorio per le violenti piogge che sono cadute in questo inizio di novembre, riportando la popolazione ai brividi dell’alluvione di maggio (sopra la foto) che aveva impedito la regolare disputa del GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di Formula 1.

Per fortuna in autodromo oggi non era prevista alcuna attività in pista. I responsabili di Formula Imola insieme con i Vigili del Fuoco hanno provveduto a montare delle idrovore per cercare di far defluire l’acqua dall’impianto, anche se la portata dell'acqua è stata decisamente superiore a quella di maggio, perché il fiume è entrato nel Paddock 2.

Non risultano danni a persone (una ragazza nella notte era stata soccorsa dove c’era un allagamento con più di un metro d’acqua, ma c’era stato il pronto intervento dei soccorsi alla presenza del sindaco, Marco Panieri che si era subito attivato), ma il Centro Medico è alluvionato come una cabina elettrica per cui nella zona della Rivazza è venuta a mancare l’energia elettrica.