F1 | Sainz: "Format Sprint? Così non funziona. Va cambiato"

La stagione 2023 di Formula 1 ha presentato 6 fine settimana con un format differente, quello che prevede le qualifiche che delineano la griglia di partenza della gara domenicale al venerdì, mentre il sabato è completamente dedicato al format Sprint, ovvero Sprint Shootout e Sprint Race.

L'ultimo dei fine settimana con il format alternativo si terrà proprio questo, dedicato al Gran Premio di San Paolo del Brasile sul tracciato di Interlagos, una delle piste più corte ma anche più adatte per il formato Sprint che già negli anni passati ha regalato fine settimana avvincenti.

Carlos Sainz, presente nella conferenza stampa pre-evento in Brasile, ha parlato del formato Sprint ritenendo che la F1 debba continuare a sperimentare diversi format per cercare di sviluppare la gara Sprint di sabato, così da differenziarla maggiormente da quella domenicale.

Secondo il madrileno della Ferrari, la gara corta ha elementi che portano i piloti a prendere pochi rischi e, dunque, vedere meno sorpassi di quanti la F1 vorrebbe.

"Al momento sono d'accordo sul fatto che 6 fine settimana Sprint siano sufficienti. Ma sono anche d'accordo sul fatto che il sabato è troppo rivelatore di ciò che accadrà domenica, che è fondamentalmente il primo stint della gara di domenica".

"Questo non aiuta. Penso che lo spettacolo debba essere la gara principale, il gran premio. Quindi, se si è arrivati a questo punto, è meglio provare qualcosa d'altro al sabato".

"Griglie invertite? Qualifiche con un solo giro a disposizione? Non lo so. Ma credo che, dato che il format Sprint è un po' un esperimento in corso in Formula 1, sarei aperto a continuare a sperimentare per vedere quale sia il formato migliore".

"Per me, quello che abbiamo ora, è solo che il sabato non è del tutto adatto se pensiamo a ciò che poi abbiamo la domenica".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren

A supporto delle parole di Sainz, ma utilizzando concetti più estremi, Lando Norris ha addirittura detto che avrebbe preferito evitare il sabato Sprint e comprimere il fine settimana a soli 2 giorni di pista, con un'unica sessione di prove che precede le qualifiche.

Si tratta di un formato che la F1 ha sperimentato durante il 2020, anno in cui la pandemia da COVID-19 ha rivoluzionato momentaneamente il modo di vivere di tutto il pianeta. Il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Imola si tenne proprio in 2 giorni con un'unica sessione di prove di 90 minuti.

"A dire il vero, mi è sempre piaciuto il format normale di gara. Dunque, se potessi scegliere, sceglierei di tornare indietro e avere tutti i fine settimana di gara normali", ha esordito il pilota della McLaren.

"La ragione è legata ai fan e nell'aumentare lo show e cose del genere. Mi piacere la sfida di avere un solo turno di libere e poi subito le qualifiche. Credo sia meglio, è una bella sfida e per me è più stimolante. Lo è anche per gli ingegneri, non solo per noi piloti".

"Dunque se potessimo avere le Libere 1, le Qualifiche e la gara principale tra sabato e domenica, sarebbe molto bello essere in pista solo 2 giorni. Credo che forse sarebbe l'unica soluzione possibile, ma non sono io che scelgo queste cose. Dunque non importa molto".