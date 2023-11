La F1 smentisce i rumor: il GP di Abu Dhabi non è a rischio

Secondo le indiscrezioni online, il finale di stagione del 24-26 novembre rischiava di essere annullato in seguito a un aggiornamento del Foreign & Commonwealth Office del Regno Unito, qualcosa di cui tenere conto dato che la maggior parte dei team ha sede proprio in Inghilterra.

Il 29 ottobre, l'FCO aveva infatti aggiornato il livello di allerta terrorismo per gli Emirati Arabi Uniti dichiarando che gli attacchi "indiscriminati" sono "molto probabili", anche in luoghi visitati da stranieri, dato che "i terroristi continuano a rilasciare dichiarazioni che minacciano di compiere attacchi nella regione del Golfo".

"Questi includono riferimenti ad attacchi contro interessi occidentali, tra cui abitazioni, interessi militari, petroliferi, di trasporto e di aviazione, nonché luoghi affollati, tra cui ristoranti, hotel, spiagge, centri commerciali e moschee".

"Esiste un'elevata minaccia di attacchi terroristici a livello globale che colpiscono gli interessi del Regno Unito e i cittadini britannici, anche da parte di gruppi e individui che considerano il Regno Unito e i cittadini britannici come obiettivi".

Tuttavia, questo aggiornamento è stato erroneamente confuso come una risposta alla guerra tra Israele e Gaza.

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, al via

Infatti, la Formula 1 ha dichiarato che il GP di Abu Dhabi non è a rischio di cancellazione. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, la situazione è stata chiarita con le squadre e i relativi Team Principal.

Il GP dell'Emilia Romagna a Imola, previsto per il 19-21 maggio, è stato cancellato a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la regione, mentre il GP dell'Arabia Saudita del 2022, invece, è stato disputato nonostante un attacco missilistico a un vicino impianto petrolifero Aramco durante la prima sessione di prove libere.

In quel caso i piloti si riunirono per oltre quattro ore, con colloqui che si estesero fino alle prime ore del mattino di sabato, prendendo in considerazione la possibilità di boicottare la gara prima di ricevere delle rassicurazioni in materia di sicurezza.

La F1 eliminò la Russia dal calendario del 2022 in seguito all'invasione dell'Ucraina, mentre il GP del Bahrein del 2011 venne cancellato a causa delle proteste antigovernative legate alla Primavera araba.