F1 | Dal Brasile i piloti non possono più fermarsi in pit lane

In vista del Gran Premio del Brasile sono state apportate importanti modifiche per ciò che riguarda la possibilità per i piloti di fermarsi in corsia di sorpasso in pit lane durante le sessioni di qualificazione.

La FIA ha deciso di impedire ai piloti di fare questo in seguito a quanto accaduto nel corso delle ultime gare. Ma facciamo chiarezza su questo punto: recentemente la Federazione ha studiato e imposto un tempo massimo da far rispettare ai piloti nei giri d'uscita dai box e in quelli d'entrata per cercare di evitare pericolosi problemi di traffico in pista durante le qualifiche.

Questo, però, ha innescato una conseguenza non certo cercata: i piloti non sono in grado di trovare spazio libero alle spalle degli avversari una volta iniziati i giri di preparazione per il giro veloce, per questo cercano di prendere spazio da chi li precede fermandosi in pit lane.

In diverse occasioni i piloti hanno rallentato drasticamente, o addirittura si sono fermati del tutto all'uscita dei box, bloccando i rivali dietro di loro. Si tratta di una potenziale violazione delle regole che, appunto, vietano di ostacolare le altre monoposto.

L'apice di questo problema lo abbiamo potuto osservare lo scorso fine settimana, al Gran Premio del Messico, quando Max Verstappen, George Russell e Fernando ALonso sono stati tutti indagati per essersi fermati all'uscita dei box in Q1 nel tentativo di creare una distanza dalle vetture che erano davanti a loro. Tutti e tre, va sottolineato, sono stati scagionati da qualunque mossa irregolare.

Il problema visto a Città del Messico ha portato a chiedere soluzioni migliori per cercare di evitare il protrarsi del problema. Niels Wittich, direttore di gara della F1, ha inviato una nota a tutti i team prima di questo fine settimana, dichiarando che ci si aspetta un nuovo standard di comportamento da parte nei piloti sia nelle qualifiche del venerdì che nella Sprint Shootout del sabato.

Da questo fine settimana è severamente vietato ai piloti bloccare i rivali nella corsia di sorpasso dei box durante ler sessioni di qualifica, definendo inoltre linee guida rigorose sui punti in cui i piloti potranno trovare lo spazio necessario per affrontare il giro veloce.

Nella nota inviata, Wittich ha affermato: "Come previsto da''articolo 33.4 del Regolamento Sportivo della Formula 1, ai piloti non è consentito andare inutilmente piano, il che include l'arresto di una vettura nella corsia di sorpasso della pit lane".

"Durante le Qualifiche e la Sprint Shootout i piloti possono creare spazio tra il semaforo di uscita della corsia box e la linea della SC2. I piloti che desiderano farlo devono guidare il più a sinistra possibile per consentire agli altri piloti di superarli sul lato destro della linea d'uscita dai box".