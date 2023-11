F1 | Mercedes: prove aero con i filetti sul flap mobile dell'ala

La Mercedes è più che mai intenzionata a difendere il secondo posto nel mondiale Costruttori dal possibile ritorno della Ferrari staccata di 22 punti. La squadra di Brackley è in un momento positivo da quando ha introdotto ad Austin l’ultimo pacchetto aerodinamico che è stato gradito in modo particolare da Lewis Hamilton, capace di conquistare due secondi posti in pista (ad Austin è stato escluso per l’eccessivo consumo del pattino in sede di verifica), mentre sembra fare più fatica a gestirlo George Russell.

“La macchina è rimasta difficile da guidare – ha ammesso Lewis Hamilton – ma è semplicemente più veloce con più carico aerodinamico”. Toto Wolff, infatti, arrivando a Interlagos non ha fatto mistero di non credere alla possibilità di ripetere in Brasile la doppietta dello scorso anno: la W14 quest’anno non ha ancora vinto un GP, l’unica che ha interrotto la sequenza di successi a raffica della Red Bull è stata la Ferrari a Singapore.

Photo by: Uncredited Mercedes W14, dettaglio tecnico dello sfogo dei freni posteriori: anche a Interlagos c'è l'aria rarefatta

James Allison sta alacremente lavorando alla monoposto 2024 che rappresenterà un taglio netto con la genealogia delle vetture pensate da Mike Elliott. L’ex direttore tecnico, poi promosso a CTO, ha annunciato le proprie dimissioni dalla squadra della Stella, considerando chiuso il suo ciclo a Brackley dopo 12 anni di permanenza.

La Mercedes, quindi, guarda al futuro cercando utili informazioni per la W15: in Brasile finora non si sono viste delle novità tecniche (lo sviluppo è ormai fermo, visto che tutte le risorse sono state orientate alla macchina 2024), ma alcune curiosità: gli ingegneri di Brackley, infatti, proseguono le indagini aerodinamiche finalizzate al prossimo anno.

Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14, dettaglio del fondo con i filetti di lana al GP degli Stati Uniti

Sulle frecce nere sono tornati di moda i filetti che erano lo strumento di ricerca più efficiente alla fine degli Anni 70. Non sono più fili di lana, ma di materiale sintetico, che permettono di visualizzare l’andamento dei flessi con una telecamera. Ad Austin erano comparsi dei filetti nel bordo d’uscita laterale del nuovo fondo, mentre a Interlagos li abbiamo rivisti sul flap mobile dell’ala posteriore.

Evidentemente non bastano le indagini in CFD, galleria del vento e i filetti sembrano riprendere il posto che sembrava conquistato dalla più moderna vernice flow viz…